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CWG 2026: बॉक्सर प्रीति पवार के गोल्ड मेडल जीतने पर परिवार में जश्न, मां बोली- 'चूरमा खिलाकर करूंगी बेटी का स्वागत'

Rohtak Boxer Preeti Pawar ( Sports Authority of India )

भिवानी/रोहतक: कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है. शनिवार को बॉक्सिंग में रोहतक की बॉक्सर प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. प्रीति ने महिलाओं के बॉक्सिंग फाइनल में 54 किग्रा भार वर्ग में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से मात दी. बॉक्सर प्रीति पवार ने जीता गोल्ड: जीत के बाद प्रीति ने बताया कि "गोल्ड मेडल जीतकर मैं खुश हूं. मैं भारतीय सेना, स्पोर्ट्स एथोरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बॉक्सिंग, जीएसडब्ल्यू सहित हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का भी धन्यवाद करती हूं. जिसके बूते मैं यहां तक पहुंची हूं. ग्लास्गो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की महिला खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो महिला सशक्तिरण को दिखाता है. आगामी एशियाई खेलों में भी देश को मुझसे स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी. मैं उनकी उम्मीदों पर उतरने की हर संभव कोशिश करूंगी." बॉक्सर प्रीति पवार के गोल्ड मेडल जीतने पर परिवार में जश्न (ETV Bharat) मां बोली- चूरमा खिलाकर करूंगी स्वागत: बॉक्सर प्रीति पवार मां सलिल ने कहा कि बेटी के प्रदर्शन से बहुत खुशी है. प्रीति को खीर, चूरमा और ड्राई फ्रूट के लड्डू बेहद पसंद हैं, इसलिए घर पहुंचते ही उसका पसंदीदा खाना बनाकर जीत का जश्न मनाया जाएगा. अभी इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं है." पिता हरियाणा पुलिस में ASI: प्रीति के पिता सोमवीर साईं पवार हरियाणा पुलिस में ASI हैं. बेटी की इस सफलता पर उन्होंने कहा कि "ये बहुत बढ़िया बात है. मैं बहुत खुश हूं. मेरी बेटी ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है. बीमारी की वजह से वो ओलंपिक्स में नहीं जा पाई थी. ये मलाल हमेशा बना रहा और देश के लिए किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल जीतने की ज़बरदस्त इच्छा थी. हमारा मकसद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में उस निराशा की भरपाई करना था. अब उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है और मुझे यकीन है कि वो एशियन गेम्स से भी गोल्ड जीतकर लाएगी. उसने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और बहुत अच्छी तैयारी की है."