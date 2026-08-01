CWG 2026: बॉक्सर प्रीति पवार के गोल्ड मेडल जीतने पर परिवार में जश्न, मां बोली- 'चूरमा खिलाकर करूंगी बेटी का स्वागत'
कॉमनवेल्थ गेम्स में रोहतक की बॉक्सर प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उनके गांव और परिजनों में खुशी का माहौल है.
Published : August 1, 2026 at 5:19 PM IST
भिवानी/रोहतक: कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है. शनिवार को बॉक्सिंग में रोहतक की बॉक्सर प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. प्रीति ने महिलाओं के बॉक्सिंग फाइनल में 54 किग्रा भार वर्ग में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से मात दी.
बॉक्सर प्रीति पवार ने जीता गोल्ड: जीत के बाद प्रीति ने बताया कि "गोल्ड मेडल जीतकर मैं खुश हूं. मैं भारतीय सेना, स्पोर्ट्स एथोरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बॉक्सिंग, जीएसडब्ल्यू सहित हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का भी धन्यवाद करती हूं. जिसके बूते मैं यहां तक पहुंची हूं. ग्लास्गो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की महिला खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो महिला सशक्तिरण को दिखाता है. आगामी एशियाई खेलों में भी देश को मुझसे स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी. मैं उनकी उम्मीदों पर उतरने की हर संभव कोशिश करूंगी."
मां बोली- चूरमा खिलाकर करूंगी स्वागत: बॉक्सर प्रीति पवार मां सलिल ने कहा कि बेटी के प्रदर्शन से बहुत खुशी है. प्रीति को खीर, चूरमा और ड्राई फ्रूट के लड्डू बेहद पसंद हैं, इसलिए घर पहुंचते ही उसका पसंदीदा खाना बनाकर जीत का जश्न मनाया जाएगा. अभी इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं है."
पिता हरियाणा पुलिस में ASI: प्रीति के पिता सोमवीर साईं पवार हरियाणा पुलिस में ASI हैं. बेटी की इस सफलता पर उन्होंने कहा कि "ये बहुत बढ़िया बात है. मैं बहुत खुश हूं. मेरी बेटी ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है. बीमारी की वजह से वो ओलंपिक्स में नहीं जा पाई थी. ये मलाल हमेशा बना रहा और देश के लिए किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल जीतने की ज़बरदस्त इच्छा थी. हमारा मकसद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में उस निराशा की भरपाई करना था. अब उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है और मुझे यकीन है कि वो एशियन गेम्स से भी गोल्ड जीतकर लाएगी. उसने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और बहुत अच्छी तैयारी की है."
TOPS Core athlete Preeti clinched the Women's 54kg Gold Medal at the Commonwealth Games 2026 with a commanding victory by 5–0 unanimous decision over Canada's Scarlett Savannah Delgado in the final.— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
In a truly dominant campaign, Preeti did not concede a single round on any… pic.twitter.com/W7FzXlYIOi
14 साल की उम्र में शुरू की थी बॉक्सिंग: प्रीति पवार भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं. साल 2017 में मुक्केबाजी शुरू करने वाली प्रीति पंवार ओलंपिक भी खेल चुकी हैं. वो प्रतिदिन 6 से 9 घंटे तक बॉक्सिंग की प्रेक्टिस करती हैं. 14 साल की उम्र से प्रीति ने बॉक्सिंग शुरू की थी. उनके दादा और परदादा पहलवान रहे हैं. उनके पिता सोमबीर सिंह कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं और वो हरियाणा पुलिस में एएसाई के पद पर कार्यरत हैं. उनकी माता सलीन देवी गृहणी हैं.
मूल रूप में भिवानी की रहने वाली है प्रीति: प्रीति मूल रूप से भिवानी की रहने वाली हैं, लेकिन उनके पिता हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात हैं और परिवार कई वर्षों से रोहतक जिले के महम कस्बे में रह रहे हैं. प्रीति को बचपन से ही बॉक्सिंग का माहौल मिला. उनके चाचा भी बॉक्सर रह चुके हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर प्रीति ने मुक्केबाजी की दुनिया में कदम रखा. चाचा ने शुरुआती दौर में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया, जिसने उनकी प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाई.
कोरोना काल में की कड़ी मेहनत: प्रीति की सफलता के पीछे कड़ी मेहनत की लंबी कहानी है. कोरोना काल के दौरान जब खेल गतिविधियां लगभग बंद थीं, तब भी उन्होंने रात-रात भर अभ्यास जारी रखा. लगातार पांच वर्षों की मेहनत और अनुशासन का ही परिणाम है कि आज उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. वर्ष 2024 में बीमारी के कारण वो पदक जीतने से चूक गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस बार गोल्ड जीतकर अपने सपने को साकार कर दिखाया.
प्रीति पवार की उपलब्धियां: प्रीति के चाचा विनोद मुक्केबाजी के कोच हैं, जिनकी देखरेख में वो मुक्केबाजी सीखती रही हैं. वो दो बार राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल ले चुकी हैं. प्रीति पंवार ने 2019 में नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 2021-22 में खेलो इंडिया में सिल्वर व गोल्ड मेडल हासिल किया. 2021 के एशियन खेलों में सिल्वर मेडल, 2022 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी ले चुकी हैं.
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