एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा का रूड़की लौटने पर जोरदार स्वागत, मां ने खिलाया पसंदीदा चूरमा

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा का रूड़की लौटने पर जोरदार स्वागत, मां ने खिलाया पसंदीदा चूरमा
एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा का रोहतक जिले में स्थित रूड़की लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ.
Published : October 4, 2026 at 7:45 PM IST
रोहतक: एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा का रविवार को रोहतक जिला स्थित पैतृक गांव रूड़की लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ. पूरा परिवार व ग्रामीण अल सुबह 3 बजे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे. घर पहुंचते ही मां नीलम हुड्डा ने प्रवीण को उसका पसंदीदा चूरमा खिलाया. प्रवीण हुड्डा ने एशियन गेम्स में 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया था.
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और ओलंपिक अगला लक्ष्यः प्रवीण हुड्डा का कहना है कि "मुक्केबाजी के मुकाबले काफी मुश्किल थे. एशिया के देशों से मुक्केबाजी के बेहतरीन खिलाड़ी आए हुए थे. अब आगामी लक्ष्य विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और ओलंपिक है और अब उसी के लिए पूरी मेहनत होगी."
हुड्डा के नाम कई पदकः इससे पहले प्रवीण हुड्डा ने वर्ष 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक, वर्ष 2022 में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और वर्ष 2022 में ही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था. जबकि प्रवीण हुड्डा वर्ष 2019 में नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम में स्वर्ण पदक, खेलो इंडिया में र्स्व्ण पदक और वर्ष 2019 में जर्मनी में विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं.
आईटीबीपी में तैनात हैं हुड्डाः प्रवीण हुड्डा वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है. हालांकि परिवार को शुरूआती दिनों में आर्थिक तंगी व संसाधनों का सामना करना पड़ा था लेकिन रूड़की गांव में ही बनी अकादमी में मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह से प्रभावित होकर प्रवीण हुड्डा ने अपने मुक्केबाजी के सफर की शुरूआत की.