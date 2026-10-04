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एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा का रूड़की लौटने पर जोरदार स्वागत, मां ने खिलाया पसंदीदा चूरमा

स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा ( ETV Bharat )

रोहतक: एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा का रविवार को रोहतक जिला स्थित पैतृक गांव रूड़की लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ. पूरा परिवार व ग्रामीण अल सुबह 3 बजे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे. घर पहुंचते ही मां नीलम हुड्डा ने प्रवीण को उसका पसंदीदा चूरमा खिलाया. प्रवीण हुड्डा ने एशियन गेम्स में 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया था.

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और ओलंपिक अगला लक्ष्यः प्रवीण हुड्डा का कहना है कि "मुक्केबाजी के मुकाबले काफी मुश्किल थे. एशिया के देशों से मुक्केबाजी के बेहतरीन खिलाड़ी आए हुए थे. अब आगामी लक्ष्य विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और ओलंपिक है और अब उसी के लिए पूरी मेहनत होगी."