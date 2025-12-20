ETV Bharat / sports

रोहित-विराट की घरेलू क्रिकेट में वापसी कंफर्म, विजय हजारे ट्रॉफी में इस टीम से खेलेंगे मैच

दिल्ली और मुंबई का स्क्वाड मुंबई की टीम में सरफराज खान भी शामिल हैं, जो निचले क्रम में अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा, उनके पास तनुष कोटियन और तुषार देशपांडे जैसे टैलेंटेड बॉलर भी हैं, जिन्हें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का ज्यादा अनुभव है. मुंबई ने ज्यादातर युवाओं पर भरोसा किया है.

विराट कोहली दिल्ली के लिए खेलेंगे जबकि रोहित शर्मा मुंबई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. दोनों स्टेट की टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है. जिसमें मुंबई की कप्तानी शार्दुल ठाकुर करेंगे जबकि दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत को सौंपी गई है. रोहित दो मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जबकि कोहली कितने समय के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे, इसका कोई खास जिक्र नहीं है.

हैदराबाद: भारत के दो स्टार क्रिकेटर, रोहित शर्मा और विराट कोहली घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाने के लिए तैयार है. क्योंकि दोनों खिलाड़ियों को वनडे फॉर्मेट में खेली जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी अपनी स्टेट की टीमों में रखा गया है.

वहीं दिल्ली की टीम में आयुष बडोनी को उपकप्तान बनाया गया है. अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पंत और कोहली दोनों लिमिटेड मैच ही खेलेंगे. हर्षित राणा जब भी उपलब्ध होंगे, स्क्वॉड में शामिल हो जाएंगे.

कोहली-रोहित ने आखिरी बार कब खेला था?

रोहित और कोहली दोनों लंबे गैप के बाद टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं. कोहली ने आखिरी बार 2010 में इस टूर्नामेंट में खेला था, और BCCI के लेटेस्ट निर्देशों के अनुसार, सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है, जिससे दिल्ली के लिए उनका खेलना पक्का हो गया है. साथ ही, यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले सीनियर भारतीय बैटर के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा.

रोहित ने आखिरी बार 2018 में हैदराबाद के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल में खेला था, जहां उन्होंने 17 रन बनाए थे. उस एडिशन में मुंबई ने खिताब जीता था. यह टूर्नामेंट इन दोनों के लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि वे 2027 एडिशन के लिए भारत की वनडे वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं. ऐसे में उनका फॉर्म बहुत जरूरी हो जाता है, और इन दो दिग्गजों के आने से मुंबई और दिल्ली की टीम की ताकत बढ़ेगी.