अब 35 दिन बाद होगी रोहित-विराट की मैदान में वापसी, नोट कर लें दिन और तारीख
Rohit Virat Next Match: सिडनी वनडे जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो गया.
Published : October 26, 2025 at 4:14 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज में शुरुआत भले ही खराब रही लेकिन अंत शानदार रहा. इसलिए कहते है कि अंत भला तो सब भला. तीसरे वनडे में भारत की जीत के साथ साथ स्टार बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली की सुपर पारियों ने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया.
रोहित और कोहली चूंकि टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए इन दोनों का ये ऑस्ट्रेलियाई दौरा वनडे सीरीज के खत्म होते ही खत्म हो गया. जिसकी अब फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि रो-को अब कब और किस टीम के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं. तो आइए जानते हैं कि रो-को टीम इंडिया की जर्सी पहनकर फिर से मैदान पर कब उतरेंगे?
35 दिन बाद दोनों की होगी वापसी
भारतीय टीम, जो अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, वनडे सीरीज के बाद वहीं पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है. यह सीरीज 29 अक्टूबर से 08 नवंबर के तक चलेगी. इसके बाद अगले महीने नवंबर में साउथ अफ्रीकी टीम भारत का दौरा करने वाली है. जहां उसे दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच T20 मैचों की सीरीज खेलनी है.
टेस्ट से होगी सीरीज की शुरुआत
भारत और दक्षिण अफ्रीका बीच पहले दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. जो कि 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच होंगे. उसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी. इस सीरीज में भी रोहित-विराट की जोड़ी जरूर मैदान में उतरेगी. यानी सिडनी वनडे के 35 दिनों के बाद हम रो-को को टीम इंडिया की जर्सी में फिर से देखेंगे.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे शेड्यूल
- पहला वनडे - 30 नवंबर (रांची)
- दूसरा वनडे - 3 दिसंबर (रायपुर)
- तीसरा वनडे - 6 दिसंबर (विशाखापट्टनम)
रोहित-विराट का ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन
रोहित और विराट लगभग 7 महीने के गैप के बाद मैदान में वापस आए थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हर कोई उनसे अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहा था. हालांकि दोनों ने पहले मैच में बुरी तरह निराश किया. रोहित ने सिर्फ 8 रन बनाए और विराट बिना खाता खोले आउट हो गए. दूसरे वनडे में, हिटमैन ने अर्धशतक बनाकर प्रभावित किया, लेकिन कोहली दूसरी बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिससे फैंस बहुत निराश हुए.
तीसरे वनडे में खुला कोहली का खाता
सिडनी में हुए तीसरे मैच में इन दोनों ने फैंस को अपने बल्ले से उत्साहित कर दिया. चेज में सबसे अच्छी जोड़ी के तौर पर मशहूर हो चुके रो-को ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम को परेशान किया. गिल के आउट होने के बाद, उन्होंने विरोधी टीम को आउट करने का कोई मौका दिए बिना स्कोरबोर्ड पर रन बनाए. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की अटूट पार्टनरशिप की और भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी.
2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा
वे दोनों दिग्गज क्रिकेट इस मोमेंटम को अगले दो साल तक जारी रखना चाहते हैं और 2027 वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं. नवंबर में साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद, भारत अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगा. इसके बीच, ये भी खबर है कि ये दोनों खिलाड़ी दिसंबर में होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के कुछ मैचों में नजर आ सकते हैं.
