BCCI ने 30 पुरुष 21 महिला खिलाड़ियों को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किया शामिल, कोहली-रोहित डिमोटेड, शमी बाहर, किशन नजरअंदाज

BCCI New Central Contracts: BCCI का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा.

रोहित शर्मा और विराट कोहली
रोहित शर्मा और विराट कोहली (IANS PHOTO)
Published : February 9, 2026 at 10:47 PM IST

मुंबई: भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने सोमवार को सीनियर पुरुष और सीनियर महिला खिलाड़ियों के लिए अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है. जिसमें 30 पुरुष खिलाड़ी और 21 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. ये नया कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा.

इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में केवल तीन कैटगरी (A,B,C) को रखा गया गया है. A प्लस ग्रेड को खत्म कर दिया गया है, जिसमें पहले रोहित-कोहली और बुमराह को रखा गया था. अब इन दोनों स्टार क्रिकेटरों को डिमोट करके B ग्रेड में रखा है. जबकि A ग्रेड में केवल तीन खिलाड़ियों को रखा गया है, जिसमें कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के नाम शामिल हैं.

ग्रेड बी
वहीं ग्रेड बी में 11 खिलाड़ियों को जगह दी गई है. जिसमें वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर के नाम शामिल हैं.

ग्रेड सी
इस के अलावा ग्रेड सी में 16 खिलाड़ियों को रखा गया है. जिसमें अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़ के नाम हैं.

मोहम्मद शमी बाहर, किशन नजरअंदाज
टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद इस नए कॉन्ट्रैक्ट से शमी को बाहर कर दिया गया है. शमी ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद से भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. वहीं दूसरी ओर टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहने वाले ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है. जिससे बीसीसीआई के इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से पर सवाल उठ रहे हैं.

BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 में बड़े बदलाव

  • रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन
  • शुभमन गिल का B से A ग्रेड में प्रमोशन
  • बुमराह, जडेजा टॉप कॉन्ट्रैक्ट में बरकरार
  • वॉशिंगटन सुंदर C से B ग्रेड में प्रमोट
  • श्रेयस अय्यर B ग्रेड में वापस
  • मोहम्मद शमी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर
  • ईशान किशन कॉन्ट्रैक्ट से गायब

महिला क्रिकेटरों के भी कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान
इसके अलावा बीसीसीआई ने सीनियर महिला खिलाड़ियों के भी कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को ग्रेड A कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं.

जबकि ग्रेड B में रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और स्नेह राणा को रखा गया है. राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, हरलीन देयोल, काशवी गौतम, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा और तेजल हसब्निस को ग्रेड सी का अनुबंध दिया है.

