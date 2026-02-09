ETV Bharat / sports

BCCI ने 30 पुरुष 21 महिला खिलाड़ियों को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किया शामिल, कोहली-रोहित डिमोटेड, शमी बाहर, किशन नजरअंदाज

रोहित शर्मा और विराट कोहली ( IANS PHOTO )

मुंबई: भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने सोमवार को सीनियर पुरुष और सीनियर महिला खिलाड़ियों के लिए अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है. जिसमें 30 पुरुष खिलाड़ी और 21 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. ये नया कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा. इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में केवल तीन कैटगरी (A,B,C) को रखा गया गया है. A प्लस ग्रेड को खत्म कर दिया गया है, जिसमें पहले रोहित-कोहली और बुमराह को रखा गया था. अब इन दोनों स्टार क्रिकेटरों को डिमोट करके B ग्रेड में रखा है. जबकि A ग्रेड में केवल तीन खिलाड़ियों को रखा गया है, जिसमें कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के नाम शामिल हैं. ग्रेड बी

वहीं ग्रेड बी में 11 खिलाड़ियों को जगह दी गई है. जिसमें वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर के नाम शामिल हैं. ग्रेड सी

इस के अलावा ग्रेड सी में 16 खिलाड़ियों को रखा गया है. जिसमें अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़ के नाम हैं.