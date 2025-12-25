ETV Bharat / sports

विजय हजारे मैच के दौरान रोहित की कोहली के लिटिल फैन से हुई मुलाकात, देखें वीडियो

Rohit Sharma Viral Video: विजय हजारे मैच के दौरान रोहित शर्मा की दो मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

विजय हजारे मैच के दौरान रोहित शर्मा
विजय हजारे मैच के दौरान रोहित शर्मा (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 25, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट के दो सुपर स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी की. रोहित जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हजारों दर्शकों के बीच शानदार बल्लेबाजी की, जबकि विराट कोहली बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिना दर्शकों के परफॉर्म किया.

रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 155 रनों की तेज पारी खेली और अपनी टीम को 8 विकेट से आसान जीत दिला दी. वही विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 131 रनों की शानदार परी खेली और अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

विजय हजारे मैच के दौरान रोहित शर्मा
विजय हजारे मैच के दौरान रोहित शर्मा (IANS PHOTO)

रोहित शर्मा की दो मजेदार वीडियो
इस बीच रोहित शर्मा की दो मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. क्योंकि रोहित फैंस के बीच में अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे. भारतीय कप्तान की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक सवाई मानसिंह स्टेडियम में उमड़ पड़े और हर तरफ 'मुंबई का राजा' के नारे गूंज रहे थे. फैंस ने हिटमैन को फील्डिंग और बैटिंग करते हुए देखने का खूब आनंद लिया. उन्होंने बड़े पैमाने पर 'रोहित, रोहित' के नारे भी लगाए.

रोहित की विराट के लिटिल फैन से मुलाकात
मैच के बाद एक छोटा सा बच्चा विराट कोहली की नंबर 18 इंडिया टेस्ट जर्सी पहने रोहित की ओर दौड़ा और उनके पैर छूने की कोशिश की. वहीं रोहित ने बच्चे को बीच में ही रोककर उसे गले लगा लिया.

रोहित भाई वड़ा पाव खाओगे क्या?
रोहित के ही मैच का एक दूसरा वीडियो वड़ापाव खाने के सवाले का है. दरअसल जब शार्दुल ठाकुर के ओवर में रोहित शर्मा बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, तो उस समय, पीछे से एक फैन ने रोहित को उनका पसंदीदा स्नैक 'वड़ापाव' ऑफर किया और तेज आवाज में कहा, 'रोहित भाई वड़ा पाव खाओगे क्या?' इस पर, रोहित ने हाथ हिलाकर मना कर दिया. इस पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े. हालांकि, वड़ापाव मुंबई का सबसे मशहूर स्नैक है. रोहित के साथी खिलाड़ी भी कहते हैं कि यह रोहित का भी पसंदीदा है.

मजेदार कमेंट्स
इस वड़ापाव के पल को वहां मौजूद फैंस ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वड़ापाव के ऑफर पर रोहित का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. रोहित के फैंस इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'भैया, अगर खाएगा तो फिर मोटा हो जाएगा', उसे 2027 वर्ल्ड कप खेलना है'.

फिटनेस पर फोकस
आईपीएल के बाद, रोहित ने पूरी तरह से फिटनेस पर फोकस किया है. वह एक ट्रेनर की देखरेख में जिम में घंटों बिताते हैं. इस प्रोसेस में, रोहित ने लगभग 10 किलो वजन कम किया है. वह हिटमैन, जो 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का लक्ष्य रखता है, फिटनेस और वर्कआउट पर खास ध्यान दे रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज जीतने के बाद, जब जायसवाल ने उन्हें केक ऑफर किया, तो उन्होंने कहा, 'अगर मैं केक खाऊंगा तो फिर से मोटा हो जाऊंगा' और उन्होंने केक नहीं खाया.

ये भी पढ़ें

विजय हजारे ट्रॉफी में भी RO-KO का चला बल्ला, दोनों दिग्गज ने 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर लगाई पक्की मुहर

विराट कोहली ने एक रन बनाकर रचा इतिहास, लिस्ट 'A' में 16 हजार रन बनाने वाले बने दूसरे भारतीय बल्लेबाज

विजय हजारे ट्रॉफी : मुंबई बनाम सिक्किम में रोहित ने ठोके 155 रन, स्टेडियम के स्कोर बोर्ड पर चढ़े फैंस

TAGGED:

ROHIT SHARMA VIRAL VIDEO
ROHIT SHARMA VIJAY HAZARE TROPHY
रोहित शर्मा की वायरल वीडियो
ROHIT SHARMA VADA PAV KHAOGE
ROHIT SHARMA VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.