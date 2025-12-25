विजय हजारे मैच के दौरान रोहित की कोहली के लिटिल फैन से हुई मुलाकात, देखें वीडियो
Rohit Sharma Viral Video: विजय हजारे मैच के दौरान रोहित शर्मा की दो मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
Published : December 25, 2025 at 4:07 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट के दो सुपर स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी की. रोहित जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हजारों दर्शकों के बीच शानदार बल्लेबाजी की, जबकि विराट कोहली बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिना दर्शकों के परफॉर्म किया.
रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 155 रनों की तेज पारी खेली और अपनी टीम को 8 विकेट से आसान जीत दिला दी. वही विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 131 रनों की शानदार परी खेली और अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
रोहित शर्मा की दो मजेदार वीडियो
इस बीच रोहित शर्मा की दो मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. क्योंकि रोहित फैंस के बीच में अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे. भारतीय कप्तान की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक सवाई मानसिंह स्टेडियम में उमड़ पड़े और हर तरफ 'मुंबई का राजा' के नारे गूंज रहे थे. फैंस ने हिटमैन को फील्डिंग और बैटिंग करते हुए देखने का खूब आनंद लिया. उन्होंने बड़े पैमाने पर 'रोहित, रोहित' के नारे भी लगाए.
Rohit Sharma hugged a cute little Virat Kohli fan at SMS stadium, Jaipur. ❤ pic.twitter.com/WHs5HMGiOT— Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) December 25, 2025
रोहित की विराट के लिटिल फैन से मुलाकात
मैच के बाद एक छोटा सा बच्चा विराट कोहली की नंबर 18 इंडिया टेस्ट जर्सी पहने रोहित की ओर दौड़ा और उनके पैर छूने की कोशिश की. वहीं रोहित ने बच्चे को बीच में ही रोककर उसे गले लगा लिया.
रोहित भाई वड़ा पाव खाओगे क्या?
रोहित के ही मैच का एक दूसरा वीडियो वड़ापाव खाने के सवाले का है. दरअसल जब शार्दुल ठाकुर के ओवर में रोहित शर्मा बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, तो उस समय, पीछे से एक फैन ने रोहित को उनका पसंदीदा स्नैक 'वड़ापाव' ऑफर किया और तेज आवाज में कहा, 'रोहित भाई वड़ा पाव खाओगे क्या?' इस पर, रोहित ने हाथ हिलाकर मना कर दिया. इस पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े. हालांकि, वड़ापाव मुंबई का सबसे मशहूर स्नैक है. रोहित के साथी खिलाड़ी भी कहते हैं कि यह रोहित का भी पसंदीदा है.
During the Vijay Hajre Trophy match in Jaipur, people are teasing Rohit Sharma by asking him for VadaPav. 😭 pic.twitter.com/8wXm9mDewT— Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) December 24, 2025
मजेदार कमेंट्स
इस वड़ापाव के पल को वहां मौजूद फैंस ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वड़ापाव के ऑफर पर रोहित का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. रोहित के फैंस इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'भैया, अगर खाएगा तो फिर मोटा हो जाएगा', उसे 2027 वर्ल्ड कप खेलना है'.
फिटनेस पर फोकस
आईपीएल के बाद, रोहित ने पूरी तरह से फिटनेस पर फोकस किया है. वह एक ट्रेनर की देखरेख में जिम में घंटों बिताते हैं. इस प्रोसेस में, रोहित ने लगभग 10 किलो वजन कम किया है. वह हिटमैन, जो 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का लक्ष्य रखता है, फिटनेस और वर्कआउट पर खास ध्यान दे रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज जीतने के बाद, जब जायसवाल ने उन्हें केक ऑफर किया, तो उन्होंने कहा, 'अगर मैं केक खाऊंगा तो फिर से मोटा हो जाऊंगा' और उन्होंने केक नहीं खाया.