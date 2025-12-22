'2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद ही...' रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट पर किया खुलासा
Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद ही रिटायरमेंट लेने को सोच रहे थे.
Published : December 22, 2025 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 21 दिसंबर 2025 को गुरुग्राम में एक कन्वोकेशन इवेंट में बतौर मेहमान आमंत्रित किए गए थे. जहां उन्होंने बताया कि वो 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद इत टूट गए थे कि वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहे थे.
मास्टर्स यूनियन कन्वोकेशन 2025 इवेंट के दौरान रोहित ने कहा, 'वर्ल्ड कप हारने के बाद एक समय मुझे सच में लगा कि मैं अब यह खेल नहीं खेलना चाहता क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है.'
बात दें की 2023 का वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में खेला गया था, इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बिना कोई मैच हारे फाइनल में प्रवेश किया लेकिन वो आखिरी बाधा पार नहीं कर सकी.
" after the loss in ahmedabad i honestly felt like i didn’t want to play this cricket anymore"— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 21, 2025
rohit sharma spoke about what happened after the loss in the 2023 world cup final in ahmedabad.🗣️-
"everybody was extremely disappointed, and we just couldn’t believe what had… pic.twitter.com/wpKUjYvMYl
खिताबी मुकाबले में, भारत ने 50 ओवरों में 240 रन बनाए थे, जिसको ऑस्ट्रेलियाई टीम ने छह विकेट शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया, जिसमें ट्रेविस हेड ने शानदार शतक बनाया. रोहित ने टूर्नामेंट टीम इंडिया के अभियान का नेतृत्व किया और 11 मैचों में 54.27 की औसत और 125.094 के स्ट्राइक रेट से 597 रन बनाए.
रोहित ने कहा, 'मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और नतीजा नहीं मिलता, तो यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है. मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ. लेकिन मुझे यह भी पता था कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती. यह मेरे लिए निराशा से निपटने, खुद को रीसेट करने और नई शुरुआत करने का एक बड़ा सबक था. मुझे पता था कि कुछ और आने वाला है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप USA और वेस्टइंडीज में, और मुझे अपना सारा ध्यान उस पर लगाना था. यह कहना अब बहुत आसान है, लेकिन उस समय यह बहुत मुश्किल था.'
🚨 Rohit Sharma said, " there was a time after the world cup final loss when i thought i don't want to play cricket anymore and i should quit, but after some time i realized that this cricket is the thing i have loved all my life and i can't leave it so easily.— Vishal. (@SPORTYVISHAL) December 21, 2025
oh hitman, 🥺. pic.twitter.com/HPOYsqmErR
रोहित ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी ये सोच बदलने में कुछ समय लगा. उन्होंने कहा, 'इस सोच को बदलने में बहुत सारी एनर्जी और आत्म-मंथन लगा. मैं खुद को याद दिलाता रहा कि यह कुछ ऐसा है जिससे मुझे सच में प्यार है, कि यह मेरे ठीक सामने था, और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था. धीरे-धीरे, मैंने अपना रास्ता वापस पाया और खुद को मैदान पर फिर से आगे बढ़ाया.' इस मौके पर रोहित को मानद डिग्री और एक बैट गिफ्ट करके सम्मानित किया गया.
बता दें कि रोहित ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में मिली हार को पीछे छोड़कर भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया. इस टूर्नामेंट में वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने आठ पारियों में 156.70 के स्ट्राइक रेट से 257 रन बनाए.