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एक साथ बल्लेबाजी करते समय रोहित-कोहली क्या बात करते हैं? हिटमैन ने किया बड़ा खुलासा

Rohit Sharma on Virat Kohli: टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बीजी है. भारत सीरीज में पहला मैच 8 विकेट से जीतकर 1-0 से आगे है. दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा. जहां भारतीय फैंस इन दोनों बल्लेबाजों से एक और शानदार पारी की उम्मीद कर रहे हैं. इस मैच से पहले रोहित शर्मा ने जियोस्टार पर विराट कोहली के बारे में खुलकर बात की है. साथ में हिटमैन ने ये भी बताया की जब मैं और विराट एक साथ बल्लेबाजी करते हैं तो फिर क्या बात होती है.

बल्लेबाजी करते समय रोहित-कोहली क्या बात करते हैं? रोहित ने कहा कि दोनों के बीच बातचीत टूर्नामेंट की अहमियत के बारे में कम और मैच के दौरान आने वाली स्थितियों के बारे में ज्यादा होती है. उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत अक्सर साथ बैटिंग करते समय ज्यादा होती है. रोहित शर्मा ने कहा, 'जब हम साथ में बैटिंग करते हैं, तो हम बात करते हैं कि किस पर अटैक करना है, किससे सिंगल लेना है, क्या करना है. कभी-कभी मेरे पैर में कुछ दिक्कत होती है, तो मैं उससे कहता हूं, भाई, ध्यान से दौड़ना, मुझे कुछ महसूस हो रहा है. तो वह उस बात को समझते हैं, और आप जानते हैं, ऐसी बातचीत होती रहती है. इसलिए यह काफी मजेदार रहा है.'

विराट को वर्ल्ड कप की अहमियत बताने की जरूरत नहीं

भारत के पूर्व कप्तान का ये भी कहना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले उनकी बातचीत भारत को मैच और टूर्नामेंट जिताने में मदद करने वाली प्रैक्टिकल बातों पर भी होती है, लेकिन रोहित ने ये भी कहा कि विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जिसको वर्ल्ड कप की अहमियत बताने की जरूरत नहीं है. रोहित ने कहा, 'वह इतने सालों से खेल रहे हैं. चाहे '27 का वर्ल्ड कप हो या '23 का, उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है. वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप होता है. और मुझे पूरा यकीन है कि टीम का हर सदस्य वर्ल्ड कप की अहमियत समझता है. और खासकर कोहली. मेरा मतलब है, इस टीम में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी वही हैं.'

कोहली का पांचवां वर्ल्ड कप

बता दें कि कोहली 2027 में अपना पांचवां वर्ल्ड कप खेलेंगे. इससे पहले वह 2011, 2015, 2019 और 2023 के टूर्नामेंट में खेल चुके हैं. रोहित, जिन्होंने अपने ज्यादातर इंटरनेशनल करियर में कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, ने कहा कि टॉप लेवल पर खेलने के अनुभव का मतलब है कि टूर्नामेंट की अहमियत उन्हें पहले से ही अच्छी तरह पता है.

हमार मकसद टीम को जीताना रहा है

सालों में अपनी-अपनी भूमिकाओं में बदलाव के बावजूद, रोहित ने कहा कि मुख्य मकसद वही रहा है. चाहे उनमें से कोई कप्तान रहा हो या टीम का सीनियर सदस्य, फोकस हमेशा टीम सफलता पर रहा है.

उन्होंने कहा, 'जब हमने शुरुआत की थी, तब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं बदला है. जाहिर है, मैदान पर हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उसके लिहाज से हम अलग-अलग व्यक्ति हैं, लेकिन इसके अलावा, लक्ष्य और टीम के बारे में सोच काफी हद तक एक जैसी है. कि हमें मैच जीतना है. हमें वर्ल्ड कप जीतना है, हमें टूर्नामेंट जीतना है, हमें सीरीज जीतनी है, हमें टीम के लिए अच्छा करना है. हम किन लोगों की मदद कर सकते हैं? यह पूरी तरह से वैसा ही है.'

विराट और रोहित का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन

विराट कोहली ने अब तक 4 वनडे वर्ल्ड कप खेले हैं. जिसमें उन्होंने 37 मैच खेले हैं, जिनमें 59.83 की औसत से 1,795 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सबसे बड़ा स्कोर 117 रन रहा है. वहीं रहित शर्मा का ये चौथा वनडे वर्ल्ड कप है. जिसमें उन्होंने 28 मैचों में 105 की स्ट्राइक रेट और 61 की औसत से कुल 1575 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए. उनका टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर 140 रन है.