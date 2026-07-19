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7 शतक, 1500 रन! रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड कप प्रदर्शन पर एक नजर

2015 में पहली बार 2013 में ओपनर बनने के बाद रोहित का दौर बदल गया. 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए वर्ल्ड कप में रोहित को मौका मिला. इससे उन्हें उस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला जिसका सपना उन्होंने अपने करियर में देखा था. उन्होंने अपने करियर के पहले ODI वर्ल्ड कप में प्रभावित किया. ओपनर के तौर पर मैदान में उतरकर उन्होंने अच्छी शुरुआत की. उन्होंने 8 मैचों में 47.14 की औसत से 330 रन बनाए. वह उस टूर्नामेंट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. हालांकि, तब भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

2011 में मौका चूक गए 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा का सपना 2011 वर्ल्ड कप में खेलने का था. लेकिन रोहित शर्मा को टीम में जगह नहीं मिली. उस समय रोहित ने ट्वीट किया था कि वह बहुत निराश हैं. उन्होंने कहा था कि यह उनके लिए एक बड़ा झटका था और उन्हें इससे उबरकर आगे बढ़ना चाहिए. हालांकि, तत्कालीन मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने पहले कहा था कि रोहित को तब मौका नहीं मिला क्योंकि टीम में ज्यादा ऑलराउंडर शामिल करना चाहती थी.

Rohit Sharma ODI World Cup journey: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि बचपन से ही उनका सपना ODI वर्ल्ड कप जीतना रहा है. उन्होंने कई बार कहा है कि क्रिकेट में चाहे कितनी भी सीरीज या दूसरे टूर्नामेंट में कितनी भी ट्रॉफी क्यों न जीत लें, ODI वर्ल्ड कप की बात ही कुछ और है. लेकिन उनका यह सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया है. हालांकि, वह लगभग दो दशकों से भारतीय क्रिकेट के अहम खिलाड़ी रहे हैं. ऐसे में, रोहित शर्मा का ODI वर्ल्ड कप सफर कैसा रहा है? आइए, इस पर एक नजर डालते हैं.

2019 में बने रिकॉर्ड

चार साल बाद, इंग्लैंड में हुए 2019 वर्ल्ड कप में रोहित ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई. इस टूर्नामेंट में रोहित ने खूब रन बनाए. उन्होंने 9 मैचों में 81.00 की औसत से 648 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. खास बात यह है कि उन्होंने इसमें पांच शतक लगाए. इसके साथ ही, उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा. हालांकि, इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई.

रोहित शर्मा (IANS)

2023 में कप्तान के तौर पर

रोहित शर्मा इस बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तान के तौर पर उतरे, जिसका सपना वे कई सालों से देख रहे थे. 2023 में उन्होंने कप्तान के तौर पर टीम की अगुवाई की. अपने आक्रामक खेल से उन्होंने शुरुआत से ही पलटवार किया और विरोधी टीम पर दबाव बनाया. उन्होंने शानदार शुरुआत दिलाई. वे बिना कोई मैच हारे टीम को फाइनल तक ले गए. उन्होंने 10 पारियों में 597 रन बनाए. वे वनडे वर्ल्ड कप में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने. हालांकि, दुर्भाग्य से भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया.

तीन वनडे वर्ल्ड कप

रोहित ने अपने करियर में खेले गए तीनों वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. कुल मिलाकर, उन्होंने 28 मैचों में 1575 रन बनाए हैं. इसमें सात शतक शामिल हैं. उनके नाम वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है. हर टूर्नामेंट में अपना 100 प्रतिशत देने के बावजूद, टीम चैंपियन नहीं बन सकी.

रोहित शर्मा (IANS)

क्या 2027 का लक्ष्य है?

खासकर 2023 के फाइनल के बाद रोहित बहुत निराश थे. वे लगभग एक महीने तक डिप्रेशन में रहे. उसके बाद, वे संभले और आगे बढ़े. उन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती. उन्होंने भारत को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भी बनाया. हालांकि, इन सब से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली. उन्होंने ODI वर्ल्ड कप जीतने का लक्ष्य तय किया. इसके लिए, उन्होंने T20 और टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया और ODI खेलना जारी रखा. वे वजन कम करके और फिटनेस बनाए रखकर एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं.

हालांकि, अभी इंग्लैंड के दौरे पर गए रोहित के बारे में अचानक एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि 'हिटमैन' ODI से भी संन्यास ले लेंगे और 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे. रोहित के फैंस इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं. चूंकि अगले साल टीम को साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जाना है, इसलिए टीम को सीनियर खिलाड़ियों की जरूरत है, और फैंस चाहते हैं कि अनुभवी रोहित तब तक खेलते रहें. देखते हैं रोहित के साथ आगे क्या होता है? हालांकि बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि रोहित टीम इंडिया में वनडे के अहम खिलाड़ी बने रहेंगे.