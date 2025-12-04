रोहित शर्मा की T20 क्रिकेट में होगी वापसी, जानिए कब और कहां खेलते हुए आएंगे नजर
Rohit Sharma जल्द ही टी20 क्रिकेट खेलते हुए नजर आने वाले हैं. अब वो कब और कहां मुकाबले खेलेंगे आइए जानते हैं.
Published : December 4, 2025 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में नजर आ रहे हैं. हिटमैन सिर्फ भारत के लिए वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं क्योंकि वो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और टेस्ट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं. अब उनका एकमात्र लक्ष्य भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2027 वर्ल्ड कप खेलना और टीम को विश्व विजेता बनाना है.
टी20 एक्शन में लौटेंगे रोहित शर्मा
इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में खेलने के लिए तैयार है. अब वो कब और कहां पर टी20 मैच खेलेंगे इसको लेकर उनके फैंस के मन में काफी सवाल उठ रहे हैं. तो हम आपको बता दें कि वो भारत के घरेलू टी20 टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसे में रोहित को भारतीय फैंस दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.
दरअसल, इन दिनों भारत में घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में मुंबई की टीम भी हिस्सा ले रही है. रोहित मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों में खेलने की मांग की है.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 26 नवंबर से हुई थी. इस समय टूर्नामेंट के लीग मैच खेले जा रहे हैं. इस टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच 12, 14 और 16 दिसंबर को खेले जाएंगे. ये कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ में हो रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच सिर्फ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले जाएंगे. ऐसे में रोहित अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हैं. तो वो इन तारीख को इंदौर में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.
🚨 ROHIT SHARMA IN SMAT. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 4, 2025
- Rohit wants to play Syed Mushtaq Ali Trophy knockouts for Mumbai. (TOI). pic.twitter.com/yuEgUwXUL6
रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले मैच में रांची में 57 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में उन्होंने 14 रनों की पारी खेली. अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच में 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इस सीरीज सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. भारत ने पहले वनडे जीता और अफ्रीका ने दूसरे वनडे अपने नाम किया.