रोहित शर्मा बनाएंगे महारिकॉर्ड! साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 98 रन बनाकर करेंगे इन सबका काम तमाम
India vs South Africa ODI: रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.
Published : November 25, 2025 at 1:04 PM IST
हैदराबाद : भारत के दाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों मैदान से भले ही दूर हैं, लेकिन वो 30 नवंबर से एक्शन में नजर आने वाले हैं. रोहित साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी रविवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलते हुए नजर आए वाले हैं. हिटमैन के पास इस घरेलू वनडे सीरीज में मौका होगा कि वो एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लें और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दें. आज हम आपको रोहित के उस महारिकॉर्ड के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो वो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच होने वाली वनडे सीरीज में हासिल कर सकते हैं.
रोहित शर्मा के पास होगा इतिहास रचने का मौका
रोहित शर्मा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आने वाली वनडे सीरीज में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए उन्हें 100 से भी कम रनों की जरूरत होगी. दरअसल, रोहित के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने का मौका होगा. ऐसा करने से रोहित शर्मा सिर्फ 98 रन दूर हैं. अब तक रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 502 मैचों की 535 पारियों में 19,902 रन बनाए हैं.
रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय करियर
|प्रारुप
|डेब्यू का साल
|मैच
|पारी
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|टेस्ट
|2013
|67
|116
|4301
|212
|40.57
|12
|18
|वनडे
|2007
|276
|268
|11370
|264
|49.22
|33
|59
|टी20
|2007
|159
|151
|4231
|121*
|32.05
|5
|32
|टोटल
|2007
|502
|535
|19902
|264
|42.43
|50
|109
रोहित ने किस विरोधी के खिलाफ बनाए कितने रन
भारत के स्टार बैटर रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं. उन्होंने कंगारुओं के खिलाफ 3832 रन बनाए थे. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2941 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ ही रोहित शर्मा 2884 रन बना चुके हैं.
|विरोधी
|मैच
|पारी
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|ऑस्ट्रेलिया
|87
|96
|3832
|209
|44.04
|10
|17
|श्रीलंका
|81
|82
|2941
|264
|41.42
|8
|14
|वेस्टइंडीज
|65
|64
|2884
|177
|55.46
|7
|19
|इंग्लैंड
|53
|64
|2460
|161
|44.72
|8
|11
|न्यूजीलैंड
|57
|63
|2099
|147
|36.82
|2
|17
भारत के लिए 20,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी
इसके साथ ही रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय भी बन जाएंगे. रोहित सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद भारत के लिए ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे.
|खिलाड़ी
|क्रिकेट करियर
|मैच
|पारी
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|सचिन तेंदुलकर
|1989-2013
|664
|782
|34357
|248*
|48.52
|100
|164
|विराट कोहली
|2008-2025
|553
|620
|27673
|254*
|52.21
|82
|144
|राहुल द्रविड़
|1996-2012
|509
|605
|24208
|270
|45.41
|48
|146
विश्व क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी
इस सीरीज में 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे करते ही रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट में ऐसा करने वाले 14वें खिलाड़ी बन जाएंगे. इसक साथ ही इस सीरीज में रोहित शर्मा के पास दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को भी पीछे छोड़ने का मौका होगा.
|खिलाड़ी
|क्रिकेट करियर
|मैच
|पारी
|रन
|शतक
|अर्धशतक
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|1989-2013
|664
|782
|34357
|100
|164
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|2000-2015
|594
|666
|28016
|63
|153
|विराट कोहली (भारत)
|2008-2025
|553
|620
|27673
|82
|144
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|1995-2012
|560
|668
|27483
|71
|146
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|1997-2015
|652
|725
|25957
|54
|136
|जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|1995-2014
|519
|617
|25534
|62
|149
|राहुल द्रविड़ (भारत)
|1996-2012
|509
|605
|24208
|48
|146
|ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)
|1990-2007
|430
|521
|22358
|53
|111
|जो रूट (इंग्लैंड)
|2012-2025
|377
|495
|21774
|58
|114
|सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
|1989-2011
|586
|651
|21032
|42
|103
|शिव नारायण च्रदपॉल (वेस्टइंडीज)
|1994-2015
|454
|553
|20988
|41
|125
|इंजमाम उल हक (पाकिस्तान)
|1991-2007
|499
|551
|20580
|35
|129
|एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)
|2004-2018
|420
|484
|20014
|47
|109
सबसे कम पारियों में 20,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 20,000 रनों के आंकड़े तक पहुंचने का कारनामा विराट कोहली ने किया है. उन्होंने 417 पारियों में ये कारनामा हासिल किया है. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व और दिग्गज क्रिकेट ब्रायन लारा और भारत के सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं.
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|विराट कोहली
|376
|417
|ब्रायन लारा
|372
|453
|सचिन तेंदुलकर
|402
|453
|जो रूट
|350
|459
|रिकी पोटिंग
|399
|464
|एबी डिविलियर्स
|420
|483
|जैस कैलिस
|417
|491
एक्टिव खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन
इस समय मौजूदा खिलाड़ी जो क्रिकेट खेल रहे हैं. उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भारत के विराट कोहली बने हुए हैं. उन्होंने 553 मैचों की 620 पारियों में 82 शतक और 144 अर्धशतकों के साथ 27673 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में इंग्लैंड के जो रूट दूसरे और रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं.
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|उच्चतम स्कोर
|शतक
|शतक
|विराट कोहली (भारत)
|553
|620
|27673
|254*
|82
|144
|जो रूट (इंग्लैंड)
|377
|495
|21774
|262
|58
|114
|रोहित शर्मा (भारत)
|502
|535
|19902
|264
|50
|109
|केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)
|373
|443
|19107
|251
|48
|102
|रॉस टेलर (न्यूजीलैंड/समोआ)
|454
|513
|18244
|290
|40
|93
|स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
|357
|423
|17390
|239
|48
|83
