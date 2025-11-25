ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा बनाएंगे महारिकॉर्ड! साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 98 रन बनाकर करेंगे इन सबका काम तमाम

India vs South Africa ODI: रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 1:04 PM IST

हैदराबाद : भारत के दाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों मैदान से भले ही दूर हैं, लेकिन वो 30 नवंबर से एक्शन में नजर आने वाले हैं. रोहित साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी रविवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलते हुए नजर आए वाले हैं. हिटमैन के पास इस घरेलू वनडे सीरीज में मौका होगा कि वो एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लें और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दें. आज हम आपको रोहित के उस महारिकॉर्ड के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो वो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच होने वाली वनडे सीरीज में हासिल कर सकते हैं.

रोहित शर्मा के पास होगा इतिहास रचने का मौका
रोहित शर्मा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आने वाली वनडे सीरीज में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए उन्हें 100 से भी कम रनों की जरूरत होगी. दरअसल, रोहित के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने का मौका होगा. ऐसा करने से रोहित शर्मा सिर्फ 98 रन दूर हैं. अब तक रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 502 मैचों की 535 पारियों में 19,902 रन बनाए हैं.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (ANI)

रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय करियर

प्रारुपडेब्यू का सालमैचपारीरन उच्चतम स्कोरऔसतशतकअर्धशतक
टेस्ट201367116430121240.571218
वनडे 20072762681137026449.223359
टी2020071591514231121*32.05532
टोटल20075025351990226442.4350109

रोहित ने किस विरोधी के खिलाफ बनाए कितने रन
भारत के स्टार बैटर रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं. उन्होंने कंगारुओं के खिलाफ 3832 रन बनाए थे. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2941 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ ही रोहित शर्मा 2884 रन बना चुके हैं.

विरोधीमैच पारीरन उच्चतम स्कोरऔसतशतक अर्धशतक
ऑस्ट्रेलिया8796383220944.041017
श्रीलंका 8182294126441.42814
वेस्टइंडीज6564288417755.46719
इंग्लैंड 5364246016144.72811
न्यूजीलैंड5763209914736.82217

भारत के लिए 20,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी
इसके साथ ही रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय भी बन जाएंगे. रोहित सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद भारत के लिए ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (ANI)
खिलाड़ीक्रिकेट करियरमैचपारीरन उच्चतम स्कोरऔसतशतक अर्धशतक
सचिन तेंदुलकर1989-201366478234357248*48.52100164
विराट कोहली 2008-202555362027673254*52.2182144
राहुल द्रविड़1996-20125096052420827045.4148146

विश्व क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी
इस सीरीज में 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे करते ही रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट में ऐसा करने वाले 14वें खिलाड़ी बन जाएंगे. इसक साथ ही इस सीरीज में रोहित शर्मा के पास दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को भी पीछे छोड़ने का मौका होगा.

खिलाड़ीक्रिकेट करियरमैचपारीरन शतकअर्धशतक
सचिन तेंदुलकर (भारत)1989-201366478234357100164
कुमार संगकारा (श्रीलंका)2000-20155946662801663153
विराट कोहली (भारत)2008-20255536202767382144
रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)1995-20125606682748371146
महेला जयवर्धने (श्रीलंका)1997-20156527252595754136
जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)1995-20145196172553462149
राहुल द्रविड़ (भारत)1996-20125096052420848146
ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)1990-20074305212235853111
जो रूट (इंग्लैंड)2012-20253774952177458114
सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)1989-20115866512103242103
शिव नारायण च्रदपॉल (वेस्टइंडीज)1994-20154545532098841125
इंजमाम उल हक (पाकिस्तान)1991-20074995512058035129
एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)2004-20184204842001447109

सबसे कम पारियों में 20,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 20,000 रनों के आंकड़े तक पहुंचने का कारनामा विराट कोहली ने किया है. उन्होंने 417 पारियों में ये कारनामा हासिल किया है. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व और दिग्गज क्रिकेट ब्रायन लारा और भारत के सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं.

खिलाड़ीमैच पारी
विराट कोहली376417
ब्रायन लारा372453
सचिन तेंदुलकर402453
जो रूट 350459
रिकी पोटिंग399464
एबी डिविलियर्स420483
जैस कैलिस417491

एक्टिव खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन
इस समय मौजूदा खिलाड़ी जो क्रिकेट खेल रहे हैं. उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भारत के विराट कोहली बने हुए हैं. उन्होंने 553 मैचों की 620 पारियों में 82 शतक और 144 अर्धशतकों के साथ 27673 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में इंग्लैंड के जो रूट दूसरे और रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (ANI)
खिलाड़ी मैचपारीरन उच्चतम स्कोरशतकशतक
विराट कोहली (भारत)55362027673254*82144
जो रूट (इंग्लैंड)3774952177426258114
रोहित शर्मा (भारत)5025351990226450109
केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)3734431910725148102
रॉस टेलर (न्यूजीलैंड/समोआ)454513182442904093
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)357423173902394883
ये खबर भी पढ़ें : BCCI ने वनडे टीम का किया ऐलान, इस स्टार बल्लेबाज को बनाया गया कप्तान

