ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा बनाएंगे महारिकॉर्ड! साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 98 रन बनाकर करेंगे इन सबका काम तमाम

रोहित शर्मा के पास होगा इतिहास रचने का मौका रोहित शर्मा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आने वाली वनडे सीरीज में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए उन्हें 100 से भी कम रनों की जरूरत होगी. दरअसल, रोहित के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने का मौका होगा. ऐसा करने से रोहित शर्मा सिर्फ 98 रन दूर हैं. अब तक रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 502 मैचों की 535 पारियों में 19,902 रन बनाए हैं.

हैदराबाद : भारत के दाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों मैदान से भले ही दूर हैं, लेकिन वो 30 नवंबर से एक्शन में नजर आने वाले हैं. रोहित साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी रविवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलते हुए नजर आए वाले हैं. हिटमैन के पास इस घरेलू वनडे सीरीज में मौका होगा कि वो एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लें और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दें. आज हम आपको रोहित के उस महारिकॉर्ड के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो वो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच होने वाली वनडे सीरीज में हासिल कर सकते हैं.

प्रारुप डेब्यू का साल मैच पारी रन उच्चतम स्कोर औसत शतक अर्धशतक टेस्ट 2013 67 116 4301 212 40.57 12 18 वनडे 2007 276 268 11370 264 49.22 33 59 टी20 2007 159 151 4231 121* 32.05 5 32 टोटल 2007 502 535 19902 264 42.43 50 109

रोहित ने किस विरोधी के खिलाफ बनाए कितने रन

भारत के स्टार बैटर रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं. उन्होंने कंगारुओं के खिलाफ 3832 रन बनाए थे. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2941 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ ही रोहित शर्मा 2884 रन बना चुके हैं.

विरोधी मैच पारी रन उच्चतम स्कोर औसत शतक अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया 87 96 3832 209 44.04 10 17 श्रीलंका 81 82 2941 264 41.42 8 14 वेस्टइंडीज 65 64 2884 177 55.46 7 19 इंग्लैंड 53 64 2460 161 44.72 8 11 न्यूजीलैंड 57 63 2099 147 36.82 2 17

भारत के लिए 20,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी

इसके साथ ही रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय भी बन जाएंगे. रोहित सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद भारत के लिए ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

रोहित शर्मा (ANI)

खिलाड़ी क्रिकेट करियर मैच पारी रन उच्चतम स्कोर औसत शतक अर्धशतक सचिन तेंदुलकर 1989-2013 664 782 34357 248* 48.52 100 164 विराट कोहली 2008-2025 553 620 27673 254* 52.21 82 144 राहुल द्रविड़ 1996-2012 509 605 24208 270 45.41 48 146

विश्व क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी

इस सीरीज में 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे करते ही रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट में ऐसा करने वाले 14वें खिलाड़ी बन जाएंगे. इसक साथ ही इस सीरीज में रोहित शर्मा के पास दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को भी पीछे छोड़ने का मौका होगा.

खिलाड़ी क्रिकेट करियर मैच पारी रन शतक अर्धशतक सचिन तेंदुलकर (भारत) 1989-2013 664 782 34357 100 164 कुमार संगकारा (श्रीलंका) 2000-2015 594 666 28016 63 153 विराट कोहली (भारत) 2008-2025 553 620 27673 82 144 रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 1995-2012 560 668 27483 71 146 महेला जयवर्धने (श्रीलंका) 1997-2015 652 725 25957 54 136 जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) 1995-2014 519 617 25534 62 149 राहुल द्रविड़ (भारत) 1996-2012 509 605 24208 48 146 ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) 1990-2007 430 521 22358 53 111 जो रूट (इंग्लैंड) 2012-2025 377 495 21774 58 114 सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) 1989-2011 586 651 21032 42 103 शिव नारायण च्रदपॉल (वेस्टइंडीज) 1994-2015 454 553 20988 41 125 इंजमाम उल हक (पाकिस्तान) 1991-2007 499 551 20580 35 129 एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) 2004-2018 420 484 20014 47 109

सबसे कम पारियों में 20,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 20,000 रनों के आंकड़े तक पहुंचने का कारनामा विराट कोहली ने किया है. उन्होंने 417 पारियों में ये कारनामा हासिल किया है. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व और दिग्गज क्रिकेट ब्रायन लारा और भारत के सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं.

खिलाड़ी मैच पारी विराट कोहली 376 417 ब्रायन लारा 372 453 सचिन तेंदुलकर 402 453 जो रूट 350 459 रिकी पोटिंग 399 464 एबी डिविलियर्स 420 483 जैस कैलिस 417 491

एक्टिव खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन

इस समय मौजूदा खिलाड़ी जो क्रिकेट खेल रहे हैं. उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भारत के विराट कोहली बने हुए हैं. उन्होंने 553 मैचों की 620 पारियों में 82 शतक और 144 अर्धशतकों के साथ 27673 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में इंग्लैंड के जो रूट दूसरे और रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं.

रोहित शर्मा (ANI)