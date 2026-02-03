ETV Bharat / sports

भारत सरकार का धन्यवाद... पद्म श्री अवॉर्ड मिलने पर रोहित शर्मा ने बोली बड़ी बात

Rohit Sharma on Padma Shri: रोहित शर्मा ने पद्म श्री से सम्मानित किए जाने को अपने और अपने परिवार के लिए खास पल बताया.

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 2:33 PM IST

Rohit Sharma Padma Shri: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म श्री से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया है. उन्होंने इसे अपने और अपने परिवार के लिए एक खास पल बताया और कहा कि वह भारत के लिए मैच जीतना जारी रखेंगे. इस अवॉर्ड को खास पल बताते हुए, रोहित ने भारत सरकार और उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने क्रिकेट में उनके पूरे सफर में उनका साथ दिया.

दूरदर्शन स्पोर्ट्स द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में रोहित शर्मा ने कहा, 'पद्म श्री मिलना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत खास पल है. मैं इस सम्मान के लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं. मैं उन सभी लोगों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अपने देश के लिए मैच और ट्रॉफियां जीतने की मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी. धन्यवाद, जय हिंद۔'

बता दें कि इस साल रोहित शर्मा समेत 8 खिलाड़ियों को पद्म अवॉर्ड के लिए चुना गया है. जिसमें पूर्व टेनिस स्टार विजय अमृतराज को पद्म भूषण और बाकी सात खिलाड़ियों को पद्म श्री अवॉर्ड मिला है. जिसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी नाम शामिल है.

रोहित शर्मा का क्रिकेट करियर
रोहित, जिन्होंने 2007 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, पिछले 19 सालों में सभी फॉर्मेट में भारत के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. उन्होंने एक बल्लेबाज और एक कप्तान दोनों के तौर पर भारतीय क्रिकेट पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है.

रोहित की कप्तानी में, भारत ने ग्लोबल स्टेज पर बड़ी सफलता हासिल की. ​​ब्लू जर्सी वाली टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, जिससे सबसे छोटे फॉर्मेट में ICC खिताब के लिए लंबा इंतजार खत्म हुआ. एक साल बाद, भारत ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, जिससे एक सफल लीडर के तौर पर रोहित की काबिलियत और मजबूत हुई.

तीनों फॉर्मेट में रोहित का प्रदर्शन
कप्तान के तौर पर अपनी उपलब्धियों के अलावा, रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शानदार बैटिंग रिकॉर्ड बनाया है. टेस्ट में, उन्होंने 67 मैचों में 12 शतकों सहित 4,300 से ज्यादा रन बनाए. वनडे इंटरनेशनल में, रोहित ने 282 मैचों में 33 शतकों के साथ 11,500 से ज्यादा रन बनाए. टी20 इंटरनेशनल में, उन्होंने पांच शतकों सहित 4,231 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिससे वह इस फॉर्मेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं.

रोहित ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन वह अभी भी वनडे खेल रहे हैं और टीम के लिए रन बना रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य 2027 में वर्ल्ड कप खेलना है.

