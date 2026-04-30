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Rohit Sharma Birthday: तीन दोहरे शतक से 650 छक्के तक, रोहित शर्मा के 5 ऐसे रिकॉर्ड जिनका टूटना मुश्किल

Happy Birthday Rohit Sharma: रोहित शर्मा आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. आइए इस मौके पर उनके कुछ बड़े रिकॉर्ड पर नजर डालत हैं.

रोहित शर्मा
रोहित शर्मा (ANI Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 11:51 AM IST

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Rohit Sharma Birthday: रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और लंबे समय से टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने कई मैचों में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है. उन चुनिंदा कप्तानों में रोहित का स्थान खास है, जिन्होंने भारत को ICC ट्रॉफी दिलाई है. वह अकेले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने लगभग 13 साल बाद भारत को ICC टूर्नामेंट का चैंपियन बनाया है. आज 30 अप्रैल को रोहित शर्मा अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर, 'हिटमैन' द्वारा अपने लंबे करियर में बनाए गए कुछ रिकॉर्ड आज भी बरकरार हैं. आइए उन पर एक नजर डालते हैं.

वनडे में सबसे बड़ा स्कोर
रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. वनडे में 250+ का स्कोर तो पूरी टीम मिलकर बनाती है, लेकिन रोहित शर्मा ने अकेले ही वनडे में 264 रनों का अविश्वसनीय स्कोर बनाकर अपना जलवा दिखाया है. 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में, रोहित ने सिर्फ 173 गेंदों में 264 रन बनाए थे. इसके साथ ही, उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया. 12 साल बीत जाने के बाद भी, यह रिकॉर्ड आज भी रोहित के नाम पर ही दर्ज है.

दोहरे शतकों के हीरो
दुनिया के हर बल्लेबाज का सपना होता है कि वह अपने वनडे करियर में कम से कम एक बार दोहरा शतक जरूर लगाए, लेकिन यह हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता. अब तक, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है. जहां बाकी सभी क्रिकेटर अपने करियर में कम से कम एक दोहरा शतक लगाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं रोहित ने यह कारनामा तीन बार करके दिखाया है और ऐसा करके उन्होंने खुद को सबसे अलग साबित किया है.

रोहित ने पहली बार 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 209 रन बनाए थे. इसके अगले ही साल, 'हिटमैन' ने कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की शानदार पारी खेली थी और 2017 में, उन्होंने मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 208 रनों की पारी खेली.

वर्ल्ड कप में एक अनोखा रिकॉर्ड
ICC वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है. ऐसे ही एक टूर्नामेंट में, रोहित ने 2019 के एडिशन में धमाल मचा दिया था. उन्होंने 9 पारियों में 5 शतक बनाए, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए लगभग नामुमकिन है. इसके साथ ही, वह वनडे वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए. कुल मिलाकर, 'हिटमैन' ने वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 7 शतक लगा चुके हैं.

कप्तान के तौर पर शानदार उपलब्धि!
रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक सफल कप्तान भी हैं. रोहित के कप्तान बनने के बाद, टीम इंडिया के खेलने के तरीके में जबरदस्त बदलाव आए. एक लीडर के तौर पर, उन्होंने आक्रामक खेल दिखाया और टीम के खिलाड़ियों को प्रेरित किया. मैदान पर, उनकी रणनीतियों ने विरोधी टीमों को पूरी तरह से पस्त कर दिया. इस तरह, 'हिटमैन' की कप्तानी में भारत ने एक साल के अंदर दो ICC ट्रॉफियां जीतीं.

सबसे पहले, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी. इसके साथ ही, वह टीम इंडिया को सिर्फ 12 महीनों में दो ICC खिताब दिलाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए.

इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों के बादशाह!
रोहित को उनके फैंस प्यार से 'हिटमैन' कहकर बुलाते हैं. लेकिन यह नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला. जब भी वह क्रीज पर आते हैं, तो विरोधी टीम के गेंदबाजों पर छक्कों की बरसात कर देते हैं. सबसे खास बात यह है कि रोहित का 'पुल शॉट' देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव होता है. 'हिटमैन' उन बाउंसर गेंदों को भी बड़ी आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं, जिन्हें रोकना दूसरे बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल होता है. अब तक, रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 650 छक्के लगा चुके हैं. इसके साथ ही, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के तौर पर वह अभी भी शीर्ष पर बने हुए हैं. इस लिस्ट में भारत की ओर से महेंद्र सिंह धोनी (359) दूसरे स्थान पर हैं.

रोहित शर्मा की उपलब्धियां

  • T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान
  • चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला कप्तान
  • 5 बार IPL जीतने वाला कप्तान
  • 11,577 वनडे इंटरनेशनल रन
  • 50 अंतरराष्ट्रीय शतक
  • वनडे में 3 दोहरे शतक
  • एक वर्ल्ड कप संस्करण में 5 शतक
  • 2019 वर्ल्ड पक में 648 रन
  • 2023 वर्ल्ड पक में 597 रन

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