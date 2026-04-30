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Rohit Sharma Birthday: तीन दोहरे शतक से 650 छक्के तक, रोहित शर्मा के 5 ऐसे रिकॉर्ड जिनका टूटना मुश्किल

रोहित शर्मा ( ANI Photo )

Rohit Sharma Birthday: रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और लंबे समय से टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने कई मैचों में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है. उन चुनिंदा कप्तानों में रोहित का स्थान खास है, जिन्होंने भारत को ICC ट्रॉफी दिलाई है. वह अकेले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने लगभग 13 साल बाद भारत को ICC टूर्नामेंट का चैंपियन बनाया है. आज 30 अप्रैल को रोहित शर्मा अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर, 'हिटमैन' द्वारा अपने लंबे करियर में बनाए गए कुछ रिकॉर्ड आज भी बरकरार हैं. आइए उन पर एक नजर डालते हैं. वनडे में सबसे बड़ा स्कोर

रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. वनडे में 250+ का स्कोर तो पूरी टीम मिलकर बनाती है, लेकिन रोहित शर्मा ने अकेले ही वनडे में 264 रनों का अविश्वसनीय स्कोर बनाकर अपना जलवा दिखाया है. 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में, रोहित ने सिर्फ 173 गेंदों में 264 रन बनाए थे. इसके साथ ही, उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया. 12 साल बीत जाने के बाद भी, यह रिकॉर्ड आज भी रोहित के नाम पर ही दर्ज है. दोहरे शतकों के हीरो

दुनिया के हर बल्लेबाज का सपना होता है कि वह अपने वनडे करियर में कम से कम एक बार दोहरा शतक जरूर लगाए, लेकिन यह हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता. अब तक, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है. जहां बाकी सभी क्रिकेटर अपने करियर में कम से कम एक दोहरा शतक लगाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं रोहित ने यह कारनामा तीन बार करके दिखाया है और ऐसा करके उन्होंने खुद को सबसे अलग साबित किया है. रोहित ने पहली बार 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 209 रन बनाए थे. इसके अगले ही साल, 'हिटमैन' ने कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की शानदार पारी खेली थी और 2017 में, उन्होंने मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 208 रनों की पारी खेली.