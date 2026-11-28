रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के कप्तान बनने पर बड़ा खुलासा, कहा-'टीम को लीडर की नहीं दिशा की जरूरत है'
मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को तीन सीजन बाद दूसरी बार टीम का कप्तान बना दिया है.
Published : November 28, 2026 at 3:15 PM IST
Rohit Sharma on Captaincy: मुंबई इंडियंस ने 27 नवंबर को अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी. टीम को पांच ट्रॉफियां दिलाने वाले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को एक बार फिर से टीम की कमान सौंप दी है. फ्रेंचाइजी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके अपने नए कप्तान के नाम का खुलासा किया.
टीम में ये बड़ा बदलाव लगातार तीन सीजन खराब प्रदर्शन को देखते हुए किया गया. जिसमें कप्तान के अलावा हेड कोच का बदलाव भी शामिल है. टीम में हेड कोच की जिम्मेदारी अब महिला जयवर्धने से लेकर कीरोन पोलार्ड को सौंप दी गई है, जबकि हार्दिक पांड्या को पंजाब किंस से ट्रेड करने के बाद कप्तानी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के हवाले कर दी गई है.
रोहित शर्मा का कप्तान बनने पर बड़ा खुलासा
दूसरी बार मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाए जाने के एक दिन बाद ही रोहित शर्मा ने कप्तान बनने पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने मुंबई इंडियंस द्वारा शेयर किए गए 28 मिनट के वीडियो में कप्तान बनने से जुड़ी बातचीत के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी के साथ हुई बातचीत ने उनके इस फैसले में अहम भूमिका निभाई.
Watch Ro in a heart-to-heart with Jatin Sapru as he talks about returning as आपला Captain, and shares a very special message for आपली Paltan! 📹💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/Lc0Bl0kjbV— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
फ्रेंचाइजी के साथ एक खास इंटरव्यू में, रोहित शर्मा ने बताया कि IPL 2026 खत्म होने के बाद टीम के मालिक आकाश अंबानी के साथ हुई उनकी बातचीत हुई और टीम को आगे ले जाने के बारे में काफी चर्चा हुई. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शुरुआत में वह यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि फ्रेंचाइजी को सही दिशा की जरूरत है, इसलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया.
38 वर्षीय रोहित ने इंटरव्यू में बताया, 'मैं अपनी पत्नी से टीम के खराब प्रदर्शन के बारे में बात कर रहा था, हम कुछ चीजों पर चर्चा कर रहे थे. फिर आकाश अंबानी का फोन आया. हम मिले और हमने इस बात पर चर्चा की कि टीम को आगे कैसे ले जाया जाए. क्या किया जा सकता है? और भी कई बातें हुईं. कई विचार सामने आए. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं.'
शुरुआत में मैं तैयार नहीं था
रोहित ने कहा, 'शुरुआत में मुझे सच में यही लगा कि मैं अभी इस भूमिका के लिए तैयार नहीं हूं. मुझे वापस जाकर इस बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि पिछले तीन सीजन में बहुत कुछ हो चुका था. मुझे नहीं पता था कि मैं उस मानसिक स्थिति में हूं भी या नहीं कि यह जिम्मेदारी ले सकूं. लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वही टीम है जिसे आपने बनाया है. आपने 10 सालों तक इस टीम की कप्तानी की है. मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप उस चुनौती को फिर से स्वीकार करें.'
रोहित ने आगे कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस टीम को एक लीडर के तौर पर मेरी ही जरूरत है. लेकिन अभी इस टीम को एक दिशा की जरूरत है, और अगर वह दिशा मुझसे होकर जाती है, तो मुझे इस टीम को आगे ले जाने में बहुत खुशी होगी.'
रोहित शर्मा का IPL करियर
बता दें कि रोहित शर्मा 2011 में मुंबई इंडियंस से जुड़े और फिर वो इस फ्रेंचाइजी के इतिहास के सबसे सफल कप्तान बन गए. उनकी कप्तानी में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में IPL खिताब जीते.
रोहित शर्मा ने 2013 से 2023 तक 11 सीजन के लिए MI की कप्तानी भी की. इसके अलावा, एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने कुल छह IPL खिताब जीते हैं, जिसमें डेक्कन चार्जर्स (अब सनराइजर्स हैदराबाद) के साथ जीता गया एक खिताब भी शामिल है. रोहित ने 158 मैचों में फ्रेंचाइजी की कप्तानी की है, जिसमें से 87 में जीत और 67 में हार मिली है. उनकी जीत का प्रतिशत 55.06 है.
IPL करियर की बात करें तो, रोहित शर्मा ने IPL में डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस के लिए खेला है. उन्होंने 276 पारियों में 29.91 की औसत और 132.91 के स्ट्राइक रेट से कुल 7329 रन बनाए हैं. जिसमें 2 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं.
रोहित शर्मा की IPL फीस
रोहित शर्मा को IPL के पहले सीजन में डेक्कन चार्जर्स ने 3.1 करोड़ में खरीदा था. उसके बाद उनकी फीस बढ़ती गई और आज उनकी IPL फीस 16.3 करोड़ है.