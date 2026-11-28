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रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के कप्तान बनने पर बड़ा खुलासा, कहा-'टीम को लीडर की नहीं दिशा की जरूरत है'

रोहित शर्मा ( IANS )

टीम में ये बड़ा बदलाव लगातार तीन सीजन खराब प्रदर्शन को देखते हुए किया गया. जिसमें कप्तान के अलावा हेड कोच का बदलाव भी शामिल है. टीम में हेड कोच की जिम्मेदारी अब महिला जयवर्धने से लेकर कीरोन पोलार्ड को सौंप दी गई है, जबकि हार्दिक पांड्या को पंजाब किंस से ट्रेड करने के बाद कप्तानी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के हवाले कर दी गई है.

रोहित शर्मा का कप्तान बनने पर बड़ा खुलासा

दूसरी बार मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाए जाने के एक दिन बाद ही रोहित शर्मा ने कप्तान बनने पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने मुंबई इंडियंस द्वारा शेयर किए गए 28 मिनट के वीडियो में कप्तान बनने से जुड़ी बातचीत के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी के साथ हुई बातचीत ने उनके इस फैसले में अहम भूमिका निभाई. फ्रेंचाइजी के साथ एक खास इंटरव्यू में, रोहित शर्मा ने बताया कि IPL 2026 खत्म होने के बाद टीम के मालिक आकाश अंबानी के साथ हुई उनकी बातचीत हुई और टीम को आगे ले जाने के बारे में काफी चर्चा हुई. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शुरुआत में वह यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि फ्रेंचाइजी को सही दिशा की जरूरत है, इसलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया. 38 वर्षीय रोहित ने इंटरव्यू में बताया, 'मैं अपनी पत्नी से टीम के खराब प्रदर्शन के बारे में बात कर रहा था, हम कुछ चीजों पर चर्चा कर रहे थे. फिर आकाश अंबानी का फोन आया. हम मिले और हमने इस बात पर चर्चा की कि टीम को आगे कैसे ले जाया जाए. क्या किया जा सकता है? और भी कई बातें हुईं. कई विचार सामने आए. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं.' रोहित शर्मा (IANS) शुरुआत में मैं तैयार नहीं था

रोहित ने कहा, 'शुरुआत में मुझे सच में यही लगा कि मैं अभी इस भूमिका के लिए तैयार नहीं हूं. मुझे वापस जाकर इस बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि पिछले तीन सीजन में बहुत कुछ हो चुका था. मुझे नहीं पता था कि मैं उस मानसिक स्थिति में हूं भी या नहीं कि यह जिम्मेदारी ले सकूं. लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वही टीम है जिसे आपने बनाया है. आपने 10 सालों तक इस टीम की कप्तानी की है. मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप उस चुनौती को फिर से स्वीकार करें.'