रोहित शर्मा ने नंबर-1 का ताजा किया अपने नाम, सचिन, धोनी, कोहली और गिल के बाद रचा इतिहास

रोहित शर्मा ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. रोहित ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर कब्जा कर लिया है. रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल के बाद वनडे रैंकिग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा ने नंबर 1 का स्थान किया हासिल

रोहित शर्मा की आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़कर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. रोहित शर्मा के इस समय 781 रैटिंग प्वाइंट्स हैं और वो शीर्ष पर बने हुए हैं. शुभमन गिल रैंकिंग में दो स्थान नीचे गिरे हैं. वो अब तीसरे स्थान पर बने हुए हैं. उनके 745 प्वाइंट्स हैं. वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान मौजूद हैं. उनके 764 रैटिंग प्वाइंट्स हैं. रोहित ने जदरान को हटाकर शीर्ष पर जगह बनाई है. रोहित शर्मा (ICC Screenshot)