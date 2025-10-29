रोहित शर्मा ने नंबर-1 का ताजा किया अपने नाम, सचिन, धोनी, कोहली और गिल के बाद रचा इतिहास
Rohit Sharma आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अफगानी बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया है.
Published : October 29, 2025 at 1:27 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 1:40 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. रोहित ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर कब्जा कर लिया है. रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल के बाद वनडे रैंकिग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं.
रोहित शर्मा ने नंबर 1 का स्थान किया हासिल
रोहित शर्मा की आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़कर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. रोहित शर्मा के इस समय 781 रैटिंग प्वाइंट्स हैं और वो शीर्ष पर बने हुए हैं. शुभमन गिल रैंकिंग में दो स्थान नीचे गिरे हैं. वो अब तीसरे स्थान पर बने हुए हैं. उनके 745 प्वाइंट्स हैं. वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान मौजूद हैं. उनके 764 रैटिंग प्वाइंट्स हैं. रोहित ने जदरान को हटाकर शीर्ष पर जगह बनाई है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा का शानदार प्रदर्शन
रोहित शर्मा मार्च 2025 के बाद अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आए. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया. वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने. उन्होंने इस पूरी सीरीज में 202 रन बनाए. इस सीरीज में रोहित ने पर्थ की हरी पिच पर 8(14) रन बनाकर फ्लॉप शो के बाद एडिलेड में 97 गेंदों में 73 रन बनाए और सिडनी में 121*(125) रन बनाकर भारत को नौ विकेट से जीत दिलाई.
आईसीस वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में भारत के विराट कोहली भी मौजूद हैं. उनको एक स्थान का नुकसान हुआ है. कोहली इस समय छठे स्थान पर बने हुए हैं. उनके 725 रैटिंग प्वाइंट्स हैं.
रोहित शर्मा का वनडे करियर
रोहित शर्मा ने भारत के लिए 276 वनडे मैचों की 268 पारियों में 492 की औसत और 92.7 की स्ट्राइक रेट के साथ 33 शतक और 59 अर्धशतकों के साथ 11370 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 264 रना है. उनके नाम 1066 चौके और 349 छक्के दर्ज हैं.
|ये खबर भी पढ़ें : रोहित शर्मा को फिर मिला एक और अवॉर्ड, 2027 वर्ल्ड कप में खेलना तय!