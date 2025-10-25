ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित-विराट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

Rohit Virat Records: तीसरे वनडे में रोहित ने नाबाद 121 रन और विराट ने नाबाद 74 रनों की पारी खेली.

रोहित-विराट
रोहित-विराट (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 5:12 PM IST

Rohit Virat Records: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच को मेहमान टीम ने नौ विकेट से भले ही जीत लिया हो, लेकिन सीरीज 2-1 से मेजबान टीम के ही नाम रही. ये मैच विराट कोहली के लिए बहुत खास था क्योंकि उनसे पिछले दो मैचों में एक भी रन नहीं बने थे. लेकिन इस मैच में किंग कोहली ने फैंस को निराश नहीं किया.

रोहित और विराट दोनों ने शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से 237 रनों के लक्ष्य को भारत ने 38.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. रोहित ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली, जो उनका 33वां वनडे शतक था. जबकि विराट ने नाबाद 74 रन बनाए, जो उनकी 75वीं वनडे फिफ्टी थी. इसके अलावा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी भी हुई.

भारत की सबसे अनुभवी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी शानदार पारी के दौरान कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की.

विराट कोहली के रिकॉर्ड

  1. विराट कोहली वनडे में रन चेज करते समय सबसे ज्यादा 70 बार 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था.
  2. विराट कोहली 6072 रनों के साथ वनडे में सफल रन चेज में 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. सचिन तेंदुलकर 127 मैचों में 5,490 रनों के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.
  3. विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन (14255) बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने कुमार संगाकारा के 14,234 रनों के टोटल को पीछे छोड़ दिया है.
  4. विराट कोहली ने वनडे और टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोहली ने अब तक 18,443 रन बना लिए हैं, जबकि तेंदुलकर के 18,436 रन हैं.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

  1. रोहित शर्मा वनडे में 38 साल 178 दिन की उम्र में शतक बनाने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए. सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड अभी भी सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 2012 में 38 साल और 327 दिन की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी.
  2. रोहित शर्मा 38 साल और 178 दिन की उम्र में वनडे में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने एमएस धोनी (37 साल और 194 दिन) और सुनील गावस्कर (37 साल और 190 दिन) को पीछे छोड़ दिया है.
  3. रोहित शर्मा वनडे में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 9 सेंचुरी बनाने वालों की लिस्ट में संयुक्त रूप से सचिन के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं. विराट कोहली इस लिस्ट में सबसे आगे हैं, जिनके नाम श्रीलंका के खिलाफ 10 वनडे सेंचुरी है.
  4. रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में मेहमान खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा 6 सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनके नाम 5 शतक था.

