ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित-विराट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

Rohit Virat Records: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच को मेहमान टीम ने नौ विकेट से भले ही जीत लिया हो, लेकिन सीरीज 2-1 से मेजबान टीम के ही नाम रही. ये मैच विराट कोहली के लिए बहुत खास था क्योंकि उनसे पिछले दो मैचों में एक भी रन नहीं बने थे. लेकिन इस मैच में किंग कोहली ने फैंस को निराश नहीं किया.

रोहित और विराट दोनों ने शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से 237 रनों के लक्ष्य को भारत ने 38.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. रोहित ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली, जो उनका 33वां वनडे शतक था. जबकि विराट ने नाबाद 74 रन बनाए, जो उनकी 75वीं वनडे फिफ्टी थी. इसके अलावा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी भी हुई.

भारत की सबसे अनुभवी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी शानदार पारी के दौरान कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की.