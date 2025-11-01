ETV Bharat / sports

रोहन बोपन्ना ने लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट

Rohan Bopanna Retirement: भारतीय टेनिस के स्टार प्लेयर रोहन बोपन्ना ने आधिकारिक तौर पर प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है.

Rohan Bopanna Announced his Retirement
रोहन बोपन्ना ने लिया संन्यास (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 4:15 PM IST

हैदराबाद : भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने शनिवार को प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. उनकी इस घोषणा के साथ ही दो दशकों से ज्यादा लंबा उनका शानदार करियर खत्म हो गया. वह आखिरी बार पेरिस मास्टर्स 1000 में खेलते दिखे थे जहां वह अलेक्जेंडर बुब्लिक के साथ जोड़ी बनाकर खेल रहे थे. यह जोड़ी राउंड ऑफ 32 में एक कड़े मुकाबले के बाद जॉन पीयर्स और जेम्स ट्रेसी से 5-7, 6-2, 10-8 से हारकर बाहर हो गई थी.

रोहन बोपन्ना ने लिया संन्यास
बोपन्ना ने अपने करियर में शानदार सर्विस, बेहतरीन नेट प्ले और डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में अपनी दमदार मौजूदगी से एक शानदार मुकाम हासिल किया. 45 साल के बोपन्ना ने गैब्रिएला डाब्रोव्स्की के साथ 2017 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता और भारतीय टेनिस के एक अहम खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा उन्होंने डेविस कप और ओलंपिक खेलों में भी देश का प्रतिनिधित्व किया है.

45 साल के बोपन्ना ने अपने करियर का सबसे प्रेरणादायक अध्याय तब लिखा जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन्स डबल्स का खिताब जीता और 43 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 बन गए. वह चार और ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी पहुंचे हैं. एक मेन्स डबल्स में (2023 यूएस ओपन में मैथ्यू एब्डेन के साथ) और तीन मिक्स्ड डबल्स में (2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन में टाइमिया बाबोस के साथ 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा के साथ और 2017 फ्रेंच ओपन में डाब्रोव्स्की के साथ). बोपन्ना 2012 और 2015 में महेश भूपति और फ्लोरिन मर्गेया के साथ ATP फाइनल्स में भी खेले थे.

बोपन्ना ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'अलविदा... लेकिन यह अंत नहीं है. आप उस चीज को कैसे अलविदा कहते हैं जिसने आपकी जिंदगी को मायने दिए? हालांकि, टूर पर 20 अविस्मरणीय सालों के बाद, अब समय आ गया है... मैं आधिकारिक तौर पर अपना रैकेट टांग रहा हूं. जब मैं यह लिख रहा हूं, तो मेरा दिल भारी और आभारी दोनों महसूस कर रहा है'.

उन्होंने आगे कहा, 'भारत के कूर्ग जैसे छोटे से शहर से अपना सफर शुरू करके अपनी सर्व को मजबूत करने के लिए लकड़ी के लट्ठे काटना, स्टैमिना बनाने के लिए कॉफी एस्टेट्स में जॉगिंग करना और टूटे-फूटे कोर्ट्स पर सपने देखना और फिर दुनिया के सबसे बड़े एरेना की लाइट्स के नीचे खड़े होना. यह सब किसी सपने जैसा लगता है. टेनिस मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं रहा है. इसने मुझे तब मकसद दिया जब मैं खोया हुआ था, तब ताकत दी जब मैं टूटा हुआ था और तब विश्वास दिया जब दुनिया मुझ पर शक कर रही थी'.

ये खबर भी पढ़ें : रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, एटीपी मास्टर्स का मैच जीतने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

