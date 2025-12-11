ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर की नाइंसाफी! पूर्व क्रिकेटर ने उठाया बड़ा सवाल

रॉबिन उथप्पा ने दिया बड़ा बयान रॉबिन उथप्पा ने कहा, 'मुझे जो बात अजीब लगी, वह यह थी कि साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने गौतम गंभीर को रोहित शर्मा या विराट कोहली में से किसी को भी क्रेडिट देते हुए नहीं देखा. ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और हमें दिखाया कि वे कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे हो सकते हैं.

इन सभी बातों को अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने हवा दे दी है. रॉबिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा गौतम गंभीर को लेकर एक बड़ी बात बोली है, जो सीधे तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ उनके मनमुटाव होने की अफवाहों की तरफ इशारा कर रही है.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के दो मजबूत स्तंभ विराट कोहली और रोहित शर्मा के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर लगातार सवाल उठे. अब जब इन दोनों खिलाड़ियों ने वनडे क्रिकेट में एक बार फिर से खुद को बल्ले से रन बनाकर साबित कर दिया है, तो कोच गौतम गंभीर के साथ इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की बाते सामने आ रही हैं.

उथप्पा ने आगे कहा, 'रोहित और कोहली ने हर तरह के शक को खत्म कर दिया और उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया जो कहते थे कि, जब वे सही फॉर्म में होंगे तो भारत के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे. गंभीर का उन पर बात न करना अजीब लगा'.

रोहित ने शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में मचाया धमाल

ऑस्ट्रेलिया में हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा ने धमाल मचाया था. हिटमैन ने इस सीरीज में 101 की औसत से 202 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला था. रोहित ने 121* और 73 रनों की पारी खेली. रोहित शर्मा 279 वनडे मैचों की 271 पारियों में 33 शतक और 61 अर्धशतकों के साथ 11516 रन बनाए हैं.

घरेलू सीरीज में विराट कोहली ने बिखेरा जलवा

वहीं विराट कोहली ने भारत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया. विराट ने दो शतक और 1 अर्धशतक के साथ 302 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. रोहित ने रांची में 135, रायपुर में 102 और विशाखापत्तनम में 65 रनों की पारी खेली. विराट 308 वनडे मैचों की 296 पारियों में 53 शतक और 76 अर्धशतकों के साथ 14557 रन बना चुके हैं.

इस शानदार प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में न रखना चयनकर्ताओं और कोच के लिए काफी मुश्किल है. रोहित-कोहली ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो उनको टीम से बाहर करना बहुत मुश्किल है. ऐसे में इन बतों में कितनी सच्चाई है कि रोहित और कोहली के साथ गंभीर का मनमुटाव है या नहीं? इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है.