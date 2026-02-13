ETV Bharat / sports

रियान पराग बने राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान, IPL 2026 में संभालेंगे कमान

रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. संजू सैमसन के CSK जाने के बाद यह बड़ा फैसला आया.

क्रिकेटर रियान पराग
क्रिकेटर रियान पराग (Photo Source- Rajasthan Royals)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा फैसला लेते हुए रियान पराग को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की. फ्रेंचाइजी प्रबंधन का मानना है कि ड्रेसिंग रूम में कप्तान के रूप में पराग की मौजूदगी मजबूत नेतृत्व देगी और उनके साथ मिलकर टीम को नई दिशा देगा. कप्तानी को लेकर खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और प्रबंधन के बीच कई दौर की चर्चा हुई, ताकि आईपीएल 2026 और आगे के लिए टीम की नेतृत्व शैली और विजन पर पूर्ण सहमति बन सके.

आईपीएल 2019 से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े रियान पराग फ्रेंचाइजी के सबसे लंबे समय से जुड़े भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं. किशोर खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करने वाले पराग अब टीम के वरिष्ठ सदस्य बन चुके हैं और उन्हें नेतृत्व का अनुभव भी प्राप्त है. कप्तान नियुक्त किए जाने पर रियान ने कहा कि "राजस्थान रॉयल्स मेरे लिए आईपीएल में पहले दिन से ही घर जैसा रहा है. इस फ्रेंचाइजी ने मुझ पर भरोसा किया और हर सीजन बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया. टीम की कप्तानी करना मेरे लिए बेहद खास है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं."

इसे भी पढ़ें- वर्ल्ड चैंपियन कोच की हुई छुट्टी, जानिए राजस्थान रॉयल्स ने किसे बनाया अपना नया गुरु?

कोच और मालिक ने जताया भरोसा: मुख्य कोच कुमार संगकारा ने कहा कि रियान ने दबाव में संतुलन और खेल की गहरी समझ दिखाई है, जिससे उन्हें ड्रेसिंग रूम में सम्मान मिला है. वहीं, टीम के मालिक मनोज बडाले ने कहा कि रियान में नेतृत्व की क्षमता है और बीते कुछ सालों में यह देखा भी गया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 में एक मजबूत कोचिंग समूह के साथ मैदान में उतरेगी. टीम का लक्ष्य निडर और स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए खिताब की दावेदारी मजबूत करना होगा.

TAGGED:

RIYAN PARAG
RAJASTHAN ROYALS NEW CAPTAIN
IPL 2026
RIYAN PARAG BECAME THE CAPTAIN
NEW CAPTAIN OF RAJASTHAN ROYALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.