रियान पराग बने राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान, IPL 2026 में संभालेंगे कमान

जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा फैसला लेते हुए रियान पराग को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की. फ्रेंचाइजी प्रबंधन का मानना है कि ड्रेसिंग रूम में कप्तान के रूप में पराग की मौजूदगी मजबूत नेतृत्व देगी और उनके साथ मिलकर टीम को नई दिशा देगा. कप्तानी को लेकर खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और प्रबंधन के बीच कई दौर की चर्चा हुई, ताकि आईपीएल 2026 और आगे के लिए टीम की नेतृत्व शैली और विजन पर पूर्ण सहमति बन सके.

आईपीएल 2019 से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े रियान पराग फ्रेंचाइजी के सबसे लंबे समय से जुड़े भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं. किशोर खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करने वाले पराग अब टीम के वरिष्ठ सदस्य बन चुके हैं और उन्हें नेतृत्व का अनुभव भी प्राप्त है. कप्तान नियुक्त किए जाने पर रियान ने कहा कि "राजस्थान रॉयल्स मेरे लिए आईपीएल में पहले दिन से ही घर जैसा रहा है. इस फ्रेंचाइजी ने मुझ पर भरोसा किया और हर सीजन बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया. टीम की कप्तानी करना मेरे लिए बेहद खास है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं."