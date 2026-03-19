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राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बोले- पराग में नेतृत्व की क्षमता, जड़ेजा का अनुभव हमारे लिए बेहद अहम

जयपुर: IPL का रण शुरू होने वाला है और सभी टीमें इसकी तैयारियों में जुट गई हैं. राजस्थान रॉयल्स टीम ने जयपुर में अपनी पहली प्रेस वार्ता की. इसमें टीम के कोच कुमार संगकारा और नए कप्तान रियान पराग शामिल हुए. इस दौरान टीम की तैयारियों और कप्तानी बदलाव को लेकर चर्चा की गई. कोच संगकारा ने रियान पराग को कप्तान बनाए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि संजू सैमसन टीम के मजबूत स्तंभ रहे हैं, लेकिन अब वह टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में नए नेतृत्व की जरूरत थी और रियान पराग इस भूमिका के लिए सबसे बेहतर विकल्प के रूप में सामने आए हैं.

संगकारा ने कहा कि टीम के नए कप्तान के चयन को लेकर फ्रेंचाइजी प्रबंधन से लंबी चर्चा हुई. टीम के लिए सही नेतृत्व चुनना आसान फैसला नहीं था, लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद सर्वसम्मति से युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाने का निर्णय लिया गया. कप्तान के चयन के लिए पहले कई संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार की गई. इसके बाद इंटरव्यू प्रक्रिया अपनाई गई. इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि टीम के भीतर ही मौजूद एक युवा खिलाड़ी इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त हैं, और रियान पराग को कप्तान चुना गया. संगकारा ने कहा कि पराग में नेतृत्व की क्षमता है और वो टीम को आगे ले जाने में सक्षम हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि पराग दबाव में भी सही फैसले लेने की क्षमता रखते हैं और टीम के प्रदर्शन को नई दिशा देंगे.