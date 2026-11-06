'गोल्डन गर्ल' रिया का बेगूसराय में हुआ जोरदार स्वागत, कॉमनवेल्थ कबड्डी में Gold दिलाकर देश का बढ़ाया मान
गांव की मिट्टी से कॉमनवेल्थ तक पहुंची बिहार की बेटी 'गोल्डन गर्ल रिया कुमारी' जब बेगूसराय पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. रिपोर्ट- नीलेश
Published : November 6, 2026 at 5:44 PM IST
बेगूसराय : कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और मंजिल पाने का जुनून दिल में हो तो कोई भी मुश्किल इंसान के कदम नहीं रोक सकती. इसे सच कर दिखाया है बेगूसराय की बेटी रिया कुमारी ने. कॉमनवेल्थ गेम्स में कबड्डी में गोल्ड जिताकर लौटीं कबड्डी चैम्पियन रिया का बेगूसराय में जोरदार स्वागत हुआ. 14 सदस्यीय भारतीय महिला कबड्डी टीम में रिया कुमारी बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी थीं. उनकी मजबूत डिफेंस की वजह से टीम मैदान में डटी रही और गोल्ड झटक पाई.
गोल्ड जीतकर बेगूसराय लौटने पर हुआ जोरदार स्वागत
बेगूसराय लौटने पर उनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ हुआ. रिया बीहट नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 स्थित जागीर टोला में रतन चौक की रहने वाली हैं. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की कबड्डी प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे बेगूसराय जिले और बिहार का नाम रोशन किया है. उनकी यह उपलब्धि उन तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती हैं.
The Champions. The Trophy. The Golden Moment. 🏆🇮🇳 A moment of pure pride as India's Women's Kabaddi Team lifts the championship trophy amid golden confetti and unforgettable celebrations. #CommonwealthKabaddi2026 #TeamIndia #WomensKabaddi #GoldenGlory #Champions https://t.co/40dh9AhY14— Amateur Kabaddi Federation Of India (@AKFI2026_) November 2, 2026
साधारण किसान परिवार की बेटी का कमाल
रिया एक साधारण किसान सिकंदर सिंह और गृहिणी वैजयंती देवी की बेटी हैं. सामान्य ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी रिया ने कभी नहीं सोचा था कि जिस खेल की शुरुआत वह गांव की मिट्टी से करेंगी, उसी खेल के दम पर एक दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर अभ्यास और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उनके सपनों को नई उड़ान दी. इस 14 सदस्यीय भारतीय महिला कबड्डी टीम में वह बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी थीं।
2015 में गांव की मिट्टी से शुरू हुआ सफर
रिया ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में कबड्डी खेलना शुरू किया था. शुरुआत का दौर आसान नहीं थी. एक तरफ खेल के प्रति उनका जुनून था तो दूसरी तरफ सामाजिक सोच और लोगों के ताने उनके रास्ते में बाधा बन रहे थे. ग्रामीण परिवेश में लड़कियों का खेल के मैदान में उतरना उस समय हर किसी को सहज स्वीकार नहीं था. कई तरह की बातें सुननी पड़ीं.
कामयाबी से दिया लोगों को जवाब
लेकिन रिया ने लोगों की बातों को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बना लिया. उन्होंने ठान लिया था कि जवाब बातों से नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों से देंगी. इसी संकल्प के साथ उन्होंने लगातार अभ्यास जारी रखा और धीरे-धीरे कबड्डी की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी.
बीहट के मैदान से सीखी खेल की बारीकियां
रिया ने गर्ल्स स्कूल बीहट के मैदान में सीनियर महिला खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कर कबड्डी की बारीकियां सीखीं. मैदान पर घंटों पसीना बहाना, अपनी कमियों को पहचानना और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया.
खेल में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है. रिया ने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारा. स्थानीय स्तर से शुरुआत करते हुए उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ती चली गईं.
India's daughters have made the nation proud! 🇮🇳🏆 With fearless spirit and unstoppable strength, our golden girls bring home the championship title. The Gold Is Theirs. The Pride Is Ours.🥇 #CommonwealthKabaddi2026 #TeamIndia #GoldenGirls #WomenChampions #IndiaForGold https://t.co/y9VuZGmCSf— Amateur Kabaddi Federation Of India (@AKFI2026_) October 31, 2026
पांच राष्ट्रीय कैंपों में भी ले चुकी हैं हिस्सा
रिया की मेहनत और प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप एवं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए आयोजित पांच कैंप में हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने कई जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है.
लगातार बेहतर प्रदर्शन और कठिन अभ्यास के बाद भारतीय महिला कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना उनके खेल जीवन की बड़ी उपलब्धि रही. कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना उनके वर्षों के संघर्ष और मेहनत का शानदार परिणाम है.
सफलता के पीछे गुरुजनों और खेल संगठनों का अहम योगदान
रिया अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के आशीर्वाद के साथ-साथ खेल जगत से जुड़े उन लोगों को देती हैं, जिन्होंने उनके सफर में मार्गदर्शन और सहयोग किया. उन्होंने स्पोर्टिंग क्लब बीहट के चेयरमैन श्याम नंदन सिंह पन्नालाल, बिहार राज्य कबड्डी संघ के चेयरमैन कुमार विजय सहित अन्य पदाधिकारियों के प्रति आभार जताया.
रिया का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की भी जरूरत होती है. उन्हें समय-समय पर मिले सहयोग ने अपने खेल को निखारने और बड़े मंच तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
INTO THE SEMI-FINALS! 🇮🇳🔥 Four wins on the trot, and the Indian women’s kabaddi team is through to the semi-finals of the inaugural Commonwealth Kabaddi Championship 2026! 💪🤼♀️ #AKFI #KabaddiChampionship2026 #CommonwealthKabaddi2026 #IndianKabaddi #CWKC https://t.co/ThOTSL3gP7— Star Sports (@StarSportsIndia) October 26, 2026
'बीहट है कबड्डी की नर्सरी'
रिया ने बीहट को कबड्डी खेल की नर्सरी बताते हुए कहा कि यहां की दर्जनों लड़कियां कबड्डी के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल कर चुकी हैं. बीहट में कबड्डी के प्रति लड़कियों का बढ़ता रुझान इस बात का प्रमाण है कि अगर ग्रामीण प्रतिभाओं को सही मंच और अवसर मिले तो वे किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती हैं.
यह क्षेत्र अब केवल अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए ही नहीं, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें खेल के माध्यम से नई पहचान दिलाने के लिए भी जाना जा रहा है. रिया जैसी खिलाड़ी नई पीढ़ी की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही हैं.
अब एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना अगला लक्ष्य
कॉमनवेल्थ में स्वर्णिम सफलता हासिल करने के बाद भी रिया के सपने थमे नहीं हैं. उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा बनना और देश के लिए एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतना है. इसके लिए वह लगातार अपने खेल को बेहतर बनाने और आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटी हैं.
रिया का कहना है कि खिलाड़ी के जीवन में एक उपलब्धि अंतिम मंजिल नहीं होती, बल्कि वह आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देती है. उनका सपना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे और वह अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करती रहें.
कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय सीनियर महिला कबड्डी टीम में बेगूसराय की रिया कुमारी का चयन हुआ है. बिहार महिला कबड्डी लीग से राष्ट्रीय स्तर तक, रिया कुमारी का सफर बिहार में उभरती खेल प्रतिभाओं को मिल रहे अवसरों की पहचान है. बिहार की बेटी को हार्दिक बधाई एवं चैंपियनशिप के लिए ढेरों शुभकामनाएं! #BiharSports #BiharKiBeti #TeamIndia #Kabaddi #CommonwealthKabaddiChampionship2026 @samrat4bjp @_ShreyasiSingh @DGBSSA @IndiaSports @IPRDBihar @PIB_Patna @BiharSportsDept @Media_SAI— Bihar State Sports Authority (@BSSABihar) October 19, 2026
''हर लड़की को अपनी रुचि और पसंद के क्षेत्र को पहचानना चाहिए. जिस क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी हो, उसी में पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए. शुरुआत में कठिनाइयां जरूर आएंगी और लोग तरह-तरह की बातें भी करेंगे, लेकिन इन बातों से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए. निरंतर प्रयास करने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है.''- रिया कुमारी, गोल्डन गर्ल, कॉमनवेल्थ कबड्डी
रिया की सफलता हर बेटी के लिए उम्मीद की नई किरण
रिया कुमारी की कहानी केवल एक खिलाड़ी के स्वर्ण पदक जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच को बदलने की कहानी है, जिसमें बेटियों के सपनों को अक्सर सीमित कर दिया जाता है. एक साधारण किसान परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर, संपन्न परिवार या विशेष संसाधनों की मोहताज नहीं होती. जरूरत होती है तो बस एक अवसर और खुद पर विश्वास की.
जिस बेटी ने कभी बीहट की मिट्टी में कबड्डी खेलकर अपने सफर की शुरुआत की थी, आज उसी बेटी की उपलब्धि से बेगूसराय का नाम गौरवान्वित हो रहा है. रिया की यह कामयाबी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती रहेगी कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार, समाज और देश का गौरव होती हैं.
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