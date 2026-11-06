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'गोल्डन गर्ल' रिया का बेगूसराय में हुआ जोरदार स्वागत, कॉमनवेल्थ कबड्डी में Gold दिलाकर देश का बढ़ाया मान

गोल्डन गर्ल रिया का बेगूसराय में वेलकम ( ETV Bharat )

बेगूसराय : कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और मंजिल पाने का जुनून दिल में हो तो कोई भी मुश्किल इंसान के कदम नहीं रोक सकती. इसे सच कर दिखाया है बेगूसराय की बेटी रिया कुमारी ने. कॉमनवेल्थ गेम्स में कबड्डी में गोल्ड जिताकर लौटीं कबड्डी चैम्पियन रिया का बेगूसराय में जोरदार स्वागत हुआ. 14 सदस्यीय भारतीय महिला कबड्डी टीम में रिया कुमारी बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी थीं. उनकी मजबूत डिफेंस की वजह से टीम मैदान में डटी रही और गोल्ड झटक पाई.

गोल्ड जीतकर बेगूसराय लौटने पर हुआ जोरदार स्वागत