कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: ऋषिकांत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता सिल्वर मेडल, भारोत्तोलन में बनाया रिकॉर्ड
भारत के वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने मेंस 60 किग्रा कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है.
By PTI
Published : July 26, 2026 at 6:59 PM IST
ग्लास्गो : क्लीन एवं जर्क में अंतिम दो प्रयास में चूकने के बाद भारत के ऋषिकांत सिंह चानमबम को रविवार को यहां राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुषों की 60 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा.
मणिपुर के ऋषिकांत ने कुल 264 किग्रा (121 और 143 किग्रा) वजन उठाया. उन्होंने स्नैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 121 किग्रा वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड की बराबरी की. हालांकि क्लीन एवं जर्क में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके जिसके कारण दूसरे स्थान पर रहे. ऋषिकांत ने स्नैच में 121 किग्रा वजन उठाकर खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया. हालांकि क्लीन एवं जर्क में वह केवल 143 किग्रा वजन ही उठा सके.
Commonwealth Games 2026: India’s Rishikanta Singh clinches Silver Medal in men’s 60kg weightlifting with a total of 264 kg (121 Snatch, 143 Clean & Jerk). Singh finished the snatch at the top of the leaderboard with a best lift of 121kg, setting a new Commonwealth Games record… pic.twitter.com/WZBNZC0vA7— IANS (@ians_india) July 26, 2026
मलेशिया के बिन कसदान मोहम्मद अनीक ने कुल 273 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता. उन्होंने स्नैच में 121 किग्रा वजन उठाने के बाद क्लीन एवं जर्क में खेलों का रिकॉर्ड 152 किग्रा वजन उठाया. कीनिया के जोशुआ अमुंगा एमबोया ने कुल 260 किग्रा वजन उठाकर कांस्य पदक जीता. उन्होंने स्नैच में 115 जबकि क्लीन एवं जर्क में 145 किग्रा वजन उठाया.
स्नैच में ऋषिकांत ने सफलतापूर्वक 116 किग्रा वजन उठाकर शुरुआत की और फिर 119 किग्रा और आखिर में 121 किग्रा वजन उठाया.क्लीन एवं जर्क में ऋषिकांत ने पहले प्रयास में 143 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया लेकिन दूसरे प्रसास में 148 और तीसरे प्रयास में 151 किग्रा वजन उठाने में नाकाम रहे और स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए. ऋषिकांत का यह पदक मौजूदा खेलों में सक्षम खिलाड़ियों के बीच भारत का पहला पदक है.
भारत ने 2018 और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है. उसने 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों में पांच स्वर्ण सहित नौ पदक जीते और फिर 2022 में बर्मिंघम में तीन स्वर्ण सहित 10 पदक अपनी झोली में डाले.
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