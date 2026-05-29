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ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ी

आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद, ऋषभ पंत ने एलएसजी के कप्तान का पद छोड़ने का फैसला किया है.

Rishabh Pant playing a shot
ऋषभ पंत शॉट लगाते हुए (ANI)
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By PTI

Published : May 29, 2026 at 6:18 PM IST

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नई दिल्ली : दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सत्र में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कप्तानी से मुक्त कर दिया है.

टीम इस सत्र में 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के बाद सबसे नीचे 10वें पायदान पर रही. कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाज के तौर पर भी पंत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. उन्होंने इस सत्र में 14 पारियों में सिर्फ 312 रन बनाए.

पीटीआई ने 14 मई को खबर दी थी कि पंत कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि एलएसजी के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने भी की.

एलएसजी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) यह औपचारिक रूप से घोषित करना चाहती है कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया है और फ्रेंचाइजी ने उनके अनुरोध को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.’’

इस बयान में मूडी ने कहा, ‘‘ऋषभ ने इस अनुरोध के साथ फ्रेंचाइजी से संपर्क किया और हमने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है.’’

ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व हरफनमौला ने कहा, ‘‘ये फैसले कभी आसान नहीं होते। कप्तान के तौर पर ऋषभ ने इस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी योगदान दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं. अब हमारा ध्यान सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने के लिए टीम के सामूहिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन पर है.’’

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