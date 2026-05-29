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ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ी

ऋषभ पंत शॉट लगाते हुए ( ANI )

By PTI 1 Min Read

नई दिल्ली : दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सत्र में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कप्तानी से मुक्त कर दिया है. टीम इस सत्र में 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के बाद सबसे नीचे 10वें पायदान पर रही. कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाज के तौर पर भी पंत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. उन्होंने इस सत्र में 14 पारियों में सिर्फ 312 रन बनाए. पीटीआई ने 14 मई को खबर दी थी कि पंत कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि एलएसजी के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने भी की.