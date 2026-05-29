ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ी
आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद, ऋषभ पंत ने एलएसजी के कप्तान का पद छोड़ने का फैसला किया है.
By PTI
Published : May 29, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली : दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सत्र में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कप्तानी से मुक्त कर दिया है.
टीम इस सत्र में 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के बाद सबसे नीचे 10वें पायदान पर रही. कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाज के तौर पर भी पंत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. उन्होंने इस सत्र में 14 पारियों में सिर्फ 312 रन बनाए.
Official announcement. pic.twitter.com/7WeOwpkDr6— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 29, 2026
पीटीआई ने 14 मई को खबर दी थी कि पंत कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि एलएसजी के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने भी की.
एलएसजी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) यह औपचारिक रूप से घोषित करना चाहती है कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया है और फ्रेंचाइजी ने उनके अनुरोध को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.’’
STORY | Rishabh Pant steps down from LSG captaincy— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
Dashing keeper-batter Rishabh Pant has been relieved from Lucknow Super Giants' captaincy after a disastrous 2026 IPL season where they finished last among 10 teams.
As a batter, it turned out to be a woeful season where he got… pic.twitter.com/uzu71XBilu
इस बयान में मूडी ने कहा, ‘‘ऋषभ ने इस अनुरोध के साथ फ्रेंचाइजी से संपर्क किया और हमने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है.’’
ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व हरफनमौला ने कहा, ‘‘ये फैसले कभी आसान नहीं होते। कप्तान के तौर पर ऋषभ ने इस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी योगदान दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं. अब हमारा ध्यान सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने के लिए टीम के सामूहिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन पर है.’’
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