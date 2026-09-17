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ऋषभ पंत 'रेस्ट ऑफ इंडिया' के बने कप्तान, सरफराज खान होंगे उपकप्तान

'रेस्ट ऑफ इंडिया' का मैच रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर की टीम से होगा.

ऋषभ पंत कप्तान और सरफराज खान बने उपकप्तान
ऋषभ पंत कप्तान और सरफराज खान बने उपकप्तान (ٰIANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 12:35 PM IST

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Rishabh Pant Rest of India Captain: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बुधवार रात को कई टीमों का ऐलान किया. जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड और ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया का स्क्वाड शामिल है.

वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को बरकरार रखा गया है. जबकि रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है, वहीं जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी और पंजाब के ऑलराउंडर नमन धीर को पहली बार ODI टीम में बुलाया गया है.

जबकि पंत को भारत की 15 सदस्यीय ODI टीम में शामिल नहीं किया गया है. लेकिन यह विकेटकीपर-बल्लेबाज ईरानी कप में 'रेस्ट ऑफ इंडिया' टीम के कप्तान करने के लिए तैयार है. पंत 2025-26 रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ टीम की कप्तानी करेंगे और सरफराज खान उनके डिप्टी (उप-कप्तान) होंगे.

ऋषभ पंत 'रेस्ट ऑफ इंडिया' के बने कप्तान
ऋषभ पंत 'रेस्ट ऑफ इंडिया' के बने कप्तान (IANS)

बता दें ईरानी कप रणजी ट्रॉफी चैंपियन और 'रेस्ट ऑफ इंडिया' के बीच खेला जाता है. जो कि 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खेला जाएगा.

स्क्वाड में कई प्रतिभाशाली घरेलू क्रिकेटर
'रेस्ट ऑफ इंडिया' के स्क्वाड में कई प्रतिभाशाली घरेलू क्रिकेटर हैं. जिसमें पिछले सीजन की रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी शामिल हैं. टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष दो खिलाड़ी (स्मरण रविचंद्रन- 950 रन) और (आयुष डोसेजा - 949 रन) को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

सरफराज खान रेस्ट ऑफ इंडिया के बने उपकप्तान
सरफराज खान रेस्ट ऑफ इंडिया के बने उपकप्तान (IANS)

तेज गेंदबाज आकाश दीप पिछले सात महीनों से चोट के कारण क्रिकेट से दूर हैं. उन्हें भी फिटनेस के आधार पर रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में चुना गया है. हालांकि, टूर्नामेंट में खेलने से पहले उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. इसके अलावा टीम में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी और आर्यन पांडे भी शामिल हैं.

इसके अलावा टीम में भारत के टेस्ट खिलाड़ी मानव सुथार और सारांश जैन भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लिया था.

रेस्ट ऑफ इंडिया का स्क्वाड
ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान(उपकप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप (फिटनेस), मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा.

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