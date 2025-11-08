ETV Bharat / sports

भारतीय फैंस के लिए दुखद खबर, दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले फिर चोटिल हुए पंत

ऋषभ पंत भारत-ए बनाम दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच खेले जा रहे अनऑफिशियल टेस्ट में फिर से घायल हो गए और रिटायर्ड हर्ट हो गए.

Rishabh Pant Injured again
ऋषभ पंत फिर से हुए चोटिल (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ 14 नवंबर दो टेस्ट मैचों सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज में पैर की चोट से उबरने के बाद ऋषभ पंत की वापसी हुई थी, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ फिर से चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए. अब पंत और टीम इंडिया के फैंस की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है. फैंस को डर है कि कहीं पंत अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से भी बाहर नहीं हो जाएं.

पंत हुए चोट के चलते हुए रिटायर्ड हर्ड
दरअसल, ऋषभ पंत भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच चार दिन के मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए. इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. उन्हें दिन में कई बार गेंद लगने के बाद रिटायर होना पड़ा लेकिन बाएं हाथ की कलाई पर लगी चोट से उन्हें काफी तकलीफ हुई और वह मैदान से बाहर चले गए.

पंत के फैंस को लगा चोट का डर
ऋषभ पंत की इस चोट के साथ ही उनके फैंस को उनके 14-18 नवंबर तक चलने वाले पहले टेस्ट में खेलने का डर सताने लगा है. पंत दिन की शुरुआत में केएल राहुल के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए और अपने हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज में खेले. उन्होंने आत्मविश्वास से बैटिंग की दो चौके और एक छक्का लगाया.

Rishabh Pant Injured again
ऋषभ पंत फिर से हुए चोटिल (IANS)

इसके बाद साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज त्शेपो मोरेकी की बॉलिंग का सामना करते हुए उनके शरीर पर कई बार गेंद लगने के बाद क्रीज पर उनका रहना मुश्किल हो गया. मोरेकी ने उन पर कई शॉर्ट गेंदें फेंकीं और भारतीय बल्लेबाज को 20 मिनट के छोटे से समय में तीन बार गेंद लगने के बाद दर्द में देखा गया. गेंद लगने के बाद उन्होंने तुरंत ग्लव्स उतार दिए लेकिन इलाज के बाद खेलने का फैसला किया.

मोरेकी ने उन्हें हेलमेट और पेट पर फिर से दो बार गेंद मारी. बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने दो मेडिकल ब्रेक लिए लेकिन तीसरी बार गेंद लगने के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. जब उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा तब इंडिया ए का स्कोर 108/4 था. यह पंत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो लगभग तीन महीने तक चोट के कारण टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने के बाद अनऑफिशियल टेस्ट में लौटे थे, जिसमें जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 भी शामिल थी.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs AUS: बारिश के चलते रद्द हुआ 5वां टी20 मैच, सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से किया कब्जा

TAGGED:

RISHABH PANT
INDIA VS SOUTH AFRICA
IND VS SA
ऋषभ पंत
RISHABH PANT INJURY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.