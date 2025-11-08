भारतीय फैंस के लिए दुखद खबर, दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले फिर चोटिल हुए पंत
ऋषभ पंत भारत-ए बनाम दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच खेले जा रहे अनऑफिशियल टेस्ट में फिर से घायल हो गए और रिटायर्ड हर्ट हो गए.
Published : November 8, 2025 at 5:24 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ 14 नवंबर दो टेस्ट मैचों सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज में पैर की चोट से उबरने के बाद ऋषभ पंत की वापसी हुई थी, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ फिर से चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए. अब पंत और टीम इंडिया के फैंस की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है. फैंस को डर है कि कहीं पंत अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से भी बाहर नहीं हो जाएं.
पंत हुए चोट के चलते हुए रिटायर्ड हर्ड
दरअसल, ऋषभ पंत भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच चार दिन के मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए. इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. उन्हें दिन में कई बार गेंद लगने के बाद रिटायर होना पड़ा लेकिन बाएं हाथ की कलाई पर लगी चोट से उन्हें काफी तकलीफ हुई और वह मैदान से बाहर चले गए.
पंत के फैंस को लगा चोट का डर
ऋषभ पंत की इस चोट के साथ ही उनके फैंस को उनके 14-18 नवंबर तक चलने वाले पहले टेस्ट में खेलने का डर सताने लगा है. पंत दिन की शुरुआत में केएल राहुल के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए और अपने हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज में खेले. उन्होंने आत्मविश्वास से बैटिंग की दो चौके और एक छक्का लगाया.
इसके बाद साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज त्शेपो मोरेकी की बॉलिंग का सामना करते हुए उनके शरीर पर कई बार गेंद लगने के बाद क्रीज पर उनका रहना मुश्किल हो गया. मोरेकी ने उन पर कई शॉर्ट गेंदें फेंकीं और भारतीय बल्लेबाज को 20 मिनट के छोटे से समय में तीन बार गेंद लगने के बाद दर्द में देखा गया. गेंद लगने के बाद उन्होंने तुरंत ग्लव्स उतार दिए लेकिन इलाज के बाद खेलने का फैसला किया.
मोरेकी ने उन्हें हेलमेट और पेट पर फिर से दो बार गेंद मारी. बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने दो मेडिकल ब्रेक लिए लेकिन तीसरी बार गेंद लगने के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. जब उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा तब इंडिया ए का स्कोर 108/4 था. यह पंत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो लगभग तीन महीने तक चोट के कारण टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने के बाद अनऑफिशियल टेस्ट में लौटे थे, जिसमें जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 भी शामिल थी.