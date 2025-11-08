ETV Bharat / sports

भारतीय फैंस के लिए दुखद खबर, दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले फिर चोटिल हुए पंत

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ 14 नवंबर दो टेस्ट मैचों सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज में पैर की चोट से उबरने के बाद ऋषभ पंत की वापसी हुई थी, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ फिर से चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए. अब पंत और टीम इंडिया के फैंस की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है. फैंस को डर है कि कहीं पंत अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से भी बाहर नहीं हो जाएं.

पंत हुए चोट के चलते हुए रिटायर्ड हर्ड

दरअसल, ऋषभ पंत भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच चार दिन के मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए. इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. उन्हें दिन में कई बार गेंद लगने के बाद रिटायर होना पड़ा लेकिन बाएं हाथ की कलाई पर लगी चोट से उन्हें काफी तकलीफ हुई और वह मैदान से बाहर चले गए.

पंत के फैंस को लगा चोट का डर

ऋषभ पंत की इस चोट के साथ ही उनके फैंस को उनके 14-18 नवंबर तक चलने वाले पहले टेस्ट में खेलने का डर सताने लगा है. पंत दिन की शुरुआत में केएल राहुल के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए और अपने हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज में खेले. उन्होंने आत्मविश्वास से बैटिंग की दो चौके और एक छक्का लगाया.