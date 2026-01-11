दर्द से कराहते ऋषभ पंत का वीडियो आया सामने, प्रैक्टिस के दौरान ली थी चोट
Rishabh Pant Training Video: ऋषभ पंत को प्रैक्टिस के दौरान ऐसी दर्दनाक चोट लगी, जिससे उनको वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ गया.
Published : January 11, 2026 at 3:16 PM IST
वडोदरा (गुजरात): भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ऋषभ पंत चोटिल होकर सीरीज से ही बाहर हो गए. उनकी जगह अब बीसीसीआई ने दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रूव जुरेल को टीम में शामिल किया है.
ऋषभ पंत चोटिल
बीसीसीआई ने अपने एक बयान में कहा कि पंत जब 10 जनवरी को प्रैक्टिस के दौरान नेट्स पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय उनके पेट के दाहिने हिस्से में अचानक बेचैनी और दर्द शुरू हुआ जिसके बाद मेडिकल टीम ने उनको स्कैन के लिए अस्पताल ले गई, जहां पता चला कि पंत की दाईं ओर पसलियों में चोट लगी है और दाहिनी ओर पेट में जबरदस्त खिंचाव है.
इसके बाद डॉक्टरों ने पंत को आराम करने की सलाह दी, जिसकी वजह से उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई. अब सोशल मीडिया पर पंत के दर्द में कराहने का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप पंत की तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं. देखें वीडियो...
Heartbroken 💔 moments when Rishabh Pant injured and literally crying but our coach Gautam Gambhir and Shubhman Gill completely ignored him . pic.twitter.com/h55Wmd8ykQ— Cricket Central (@CricketCentrl) January 10, 2026
पंत टीम में वापसी कर रहे थे
पंत के अब कुछ दिनों तक आराम करने की उम्मीद है, जिसके बाद वे आगे की जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करेंगे.
पंत बेंगलुरु में 2025/26 विजय हजारे ट्रॉफी लीग स्टेज में दिल्ली की कप्तानी करने के बाद ODI सीरीज में आए थे. उन्होंने सर्विसेज और रेलवेज के खिलाफ दो-दो हाफ-सेंचुरी लगाई, जिससे दिल्ली नॉकआउट में पहुंच गई.
यह दूसरी बार है जब पंत चोटों के कारण बाहर हैं. मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और पिछले साल नवंबर में घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के जरिए उन्होंने वापसी की थी. पंत पिछले दो सालों से भारत के ODI सेट-अप का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी बार अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे पर 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला था.
भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज
न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की ODI सीरीज 11 जनवरी से वडोदरा के कोटांबी में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मैच से शुरू हो गई है. सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होगा.