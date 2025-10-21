ETV Bharat / sports

ऋषभ पंत बने कप्तान, साई सुदर्शन को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ए टीम का हुआ ऐलान

Rishabh Pant Comeback: ऋषभ पंत पैर की उंगली में फ्रैक्चर के कारण इंग्लैंड दौरे के बाद से मैदान से बाहर हैं.

ऋषभ पंत बने कप्तान,
ऋषभ पंत बने कप्तान, (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 1:51 PM IST

हैदराबाद: इंग्लैंड दौरे के बाद से मैदान से बाहर चल रहे ऋषभ पंत एक बार फिर फिट हो गए हैं और मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पंत को भारत ए की कमान सौंपी गई है.

सीरीज के दो चार दिवसीय मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में खेले जाएंगे. पहला मैच 30 अक्टूबर से खेला जाएगा जबकि दूसरा चार दिवसीय मैच 6 नवंबर से खेला जाएगा.

साई सुदर्शन बने उपकप्तान
दोनों मैचों में, तमिलनाडु के साई सुदर्शन को पंत के उप-कप्तान होंगे. महाराष्ट्र के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को दूसरे मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप को दूसरे मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है. स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कुछ अभ्यास का मौका मिलेगा क्योंकि उन्हें भी दूसरे मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है.

ऋषभ की टीम इंडिया में वापसी तय
पंत, जो एशिया कप 2025 और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला, जिसे भारत ने 2-0 से जीता था, में नहीं खेल पाए थे, उन्हें अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाना लगभग तय है. बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टो टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर से शुरू होने वाली है. उसके बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैच भी खेले जाने हैं.

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम
ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन.

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम
ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप.

