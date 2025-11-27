'सॉरी हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके...' शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने फैंस से मांगी माफी

ETV Bharat / sports

November 27, 2025

हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज 2-0 से गंवाने से भारतीय फैंस निराश हैं. वो टीम प्रबंधन समेत हर खिलाड़ी की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. न्यूजीलैंड से पिछले साल 3-0 से व्हाइटवॉश होने के बाद किसी भी फैंस को उम्मीद नहीं थी की 2025 में भी भारतीय टी अपने होम ग्राउंड पर दक्षिण अफ्रीका से 2-0 से व्हाइटवॉश हो जाएगी.

मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में खेला गए सीरीज का पहला मैच 30 रनों से जीता था, जो 2010 के बाद भारत में उनकी पहली टेस्ट जीत थी. उसके बाद मेहमान टीम ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में मेजबान को 408 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. जो उनकी 25 साल बाद भारत में दूसरी जीत थी. इससे पहले उन्होंने 2000 में हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप किया था.

पंत ने फैंस से मांगी माफी
इस करारी हार के बाद सीरीज में कप्तानी करने वाले ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर फैंस से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि वे एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मजबूत वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे.

पंत ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करके लिखा, 'इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला. एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं. अफसोस है कि हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर ये खेल आपको सीखना, गिरना और आगे बढ़ना सिखाता है.'

मजबूत वापसी करेंगे
उन्होंने आगे लिखा, 'भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है, और हम एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे और रीसेट करेंगे. आपके अटूट सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद! जय हिंद.'

बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत उपकप्तान हैं, लेकिन सीरीज के पहले ही मैच में कप्तान शुभमन गिल चोटिल होकर मैच से बाहर होने के बाद पंत ने कप्तानी की जिम्मेदारी निभाई. उनकी कप्तानी के कुछ फैसलों की तारीफ हुई, लेकिन टीम की हार के बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, और कई लोगों ने बल्ले से उनके निजी प्रदर्शन की आलोचना की.

