खेल जगत में शोक की लहर, पूर्व NASCAR लीजेंड की प्लेन क्रैश में मौत
NASCAR driver killed in plane crash: इस दर्दनाक दुर्घटना में रिटायर्ड NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल समेत सात लोगों की मौत हो गई.
Published : December 19, 2025 at 3:05 PM IST|
Updated : December 19, 2025 at 3:28 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका में एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब नॉर्थ कैरोलिना में रीजनल एयरपोर्ट के करीब एक प्लेन क्रैश हो गया. इस दुर्घटना में अमेरिका के रेसिंग लीजेंड NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल की मौत हो गई. इस भयानक हादसे में कुल सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें रिटायर्ड NASCAR (नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टॉक कार ऑटो रेसिंग) ड्राइवर ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं.
इस हादसे ने खेल जगत समेत पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया. बताया जा रहा है कि ग्रेग बिफल का प्राइवेट कमर्शियल जेट टेकऑफ के तुरंत बाद एयरपोर्ट लौटते समय क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई.
परिवार और दोस्तों को खोया
55 साल के ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी क्रिस्टीना, उनके 5 साल के बेटे राइडर और 14 साल की बेटी एम्मा की भी इस क्रैश में मौत हो गई. प्लेन में डेनिस डटन, उनके बेटे जैक और बिफल के करीबी दोस्त क्रेग वाड्सवर्थ भी थे. परिवार द्वारा जारी एक भावुक संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे सभी उनके बहुत करीब थे और उनकी गैरमौजूदगी ने उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जो कभी नहीं भरेगा.
BREAKING🚨: The aircraft that crashed in North Carolina has been confirmed as one owned by retired NASCAR driver Greg Biffle.— Officer Lew (@officer_Lew) December 18, 2025
Greg is the racing hero who personally piloted hundreds of rescue and supply missions in his helicopter across Western North Carolina following Hurricane… pic.twitter.com/kFsY1F8fDS
खराब मौसम के कारण हुआ हादसा
शुरुआती जांच में पता चला है कि खराब मौसम हादसे का एक बड़ा कारण था. मौसम रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के समय प्लेन के आसपास बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी. कम विजिबिलिटी के कारण पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हुई होगी. एयरपोर्ट के पास गोल्फ खेल रहे लोगों ने बताया कि प्लेन बहुत नीचे उड़ रहा था और अचानक उसमें आग लग गई. मलबे के कारण एयरपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है.
A winner on and off the race track.— NASCAR (@NASCAR) December 19, 2025
Greg Biffle leaves a lasting impression on all of us. pic.twitter.com/vk68lgaY3t
NASCAR चैंपियन ग्रेग बिफल
ग्रेग बिफल का रेसिंग करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने NASCAR के तीन प्रमुख इवेंट में 50 से ज्यादा रेसें जीतीं हैं, जिसमें 19 कप सीरीज की जीत शामिल हैं. वह 2000 में ट्रक्स सीरीज चैंपियन और 2002 में एक्सफिनिटी सीरीज चैंपियन थे. उनकी मौत पर शोक जताते हुए, NASCAR ने उन्हें एक ऐसे प्रतियोगी के रूप में बताया जिसने खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी है. उनके साथी और प्रशंसक उन्हें न सिर्फ एक महान ड्राइवर के रूप में बल्कि एक वफादार और समर्पित दोस्त के रूप में भी याद करेंगे.