ETV Bharat / sports

खेल जगत में शोक की लहर, पूर्व NASCAR लीजेंड की प्लेन क्रैश में मौत

NASCAR driver killed in plane crash: इस दर्दनाक दुर्घटना में रिटायर्ड NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल समेत सात लोगों की मौत हो गई.

रिटायर्ड NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल
रिटायर्ड NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल (Gatty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 3:05 PM IST

|

Updated : December 19, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अमेरिका में एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब नॉर्थ कैरोलिना में रीजनल एयरपोर्ट के करीब एक प्लेन क्रैश हो गया. इस दुर्घटना में अमेरिका के रेसिंग लीजेंड NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल की मौत हो गई. इस भयानक हादसे में कुल सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें रिटायर्ड NASCAR (नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टॉक कार ऑटो रेसिंग) ड्राइवर ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं.

इस हादसे ने खेल जगत समेत पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया. बताया जा रहा है कि ग्रेग बिफल का प्राइवेट कमर्शियल जेट टेकऑफ के तुरंत बाद एयरपोर्ट लौटते समय क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई.

परिवार और दोस्तों को खोया
55 साल के ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी क्रिस्टीना, उनके 5 साल के बेटे राइडर और 14 साल की बेटी एम्मा की भी इस क्रैश में मौत हो गई. प्लेन में डेनिस डटन, उनके बेटे जैक और बिफल के करीबी दोस्त क्रेग वाड्सवर्थ भी थे. परिवार द्वारा जारी एक भावुक संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे सभी उनके बहुत करीब थे और उनकी गैरमौजूदगी ने उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जो कभी नहीं भरेगा.

खराब मौसम के कारण हुआ हादसा
शुरुआती जांच में पता चला है कि खराब मौसम हादसे का एक बड़ा कारण था. मौसम रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के समय प्लेन के आसपास बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी. कम विजिबिलिटी के कारण पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हुई होगी. एयरपोर्ट के पास गोल्फ खेल रहे लोगों ने बताया कि प्लेन बहुत नीचे उड़ रहा था और अचानक उसमें आग लग गई. मलबे के कारण एयरपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है.

NASCAR चैंपियन ग्रेग बिफल
ग्रेग बिफल का रेसिंग करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने NASCAR के तीन प्रमुख इवेंट में 50 से ज्यादा रेसें जीतीं हैं, जिसमें 19 कप सीरीज की जीत शामिल हैं. वह 2000 में ट्रक्स सीरीज चैंपियन और 2002 में एक्सफिनिटी सीरीज चैंपियन थे. उनकी मौत पर शोक जताते हुए, NASCAR ने उन्हें एक ऐसे प्रतियोगी के रूप में बताया जिसने खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी है. उनके साथी और प्रशंसक उन्हें न सिर्फ एक महान ड्राइवर के रूप में बल्कि एक वफादार और समर्पित दोस्त के रूप में भी याद करेंगे.

ये भी पढ़ें

मेक्सिको में छोटे विमान हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत

'अहमदाबाद प्लेन क्रैश का कारण पायलट नहीं हो सकता': सुप्रीम कोर्ट

Last Updated : December 19, 2025 at 3:28 PM IST

TAGGED:

NASCAR DRIVER GREG BIFFLE
PLANE CRASH
प्लेन क्रैश
NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल
GREG BIFFLE KILLED IN PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.