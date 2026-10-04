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ईरानी कप: मुकेश-आकाश ने झटके 9 विकेट, रेस्ट ऑफ इंडिया ने रणजी चैंपियन को हराया

रेस्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड 31वीं बार जीता ईरानी कप का खिताब ( PTI )

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत जम्मू कश्मीर की दूसरी पारी 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 रनों पर ही सिमट गई. जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ इंडिया ने 167 रनों से मैच जीतकर ईरानी कप अपने नाम कर लिया. ये रेस्ट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड 31वां ईरानी कप खिताब है.

मुकेश कुमार ने 10.4 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटके. जो उनके करियर का 11वां फर्स्ट-क्लास 'फाइफर' (एक पारी में 5 विकेट) था. दूसरी पारी में उन्होंने चार गेंदों में तीन विकेट लिए, जिससे मेजबान टीम का मिडिल-ऑर्डर पूरी तरह से सकते में आ गया. मुकेश ने पहली पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए थे. बंगाल के उनके साथी खिलाड़ी आकाशदीप ने वापसी करते हुए बेहतरीन साथ दिया और अच्छी गति से गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मुकेश चौधरी ने खतरनाक बल्लेबाज़ अब्दुल समद का अहम विकेट लिया। शुभम खजूरिया (36), कामरान इकबाल (32) और अब्दुल समद (20) ही जम्मू कश्मीर के ऐसे बल्लेबाज थे जो दहाई का आंकड़ा छू पाए, जबकि बाकी बल्लेबाज 'रेस्ट ऑफ इंडिया' की तेज गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए.