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ईरानी कप: मुकेश-आकाश ने झटके 9 विकेट, रेस्ट ऑफ इंडिया ने रणजी चैंपियन को हराया

रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को 167 रनों से हराकर ईरानी कप जीत लिया.

रेस्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड 31वीं बार जीता ईरानी कप का खिताब
रेस्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड 31वीं बार जीता ईरानी कप का खिताब (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
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श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत जम्मू कश्मीर की दूसरी पारी 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 रनों पर ही सिमट गई. जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ इंडिया ने 167 रनों से मैच जीतकर ईरानी कप अपने नाम कर लिया. ये रेस्ट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड 31वां ईरानी कप खिताब है.

मुकेश कुमार ने 10.4 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटके. जो उनके करियर का 11वां फर्स्ट-क्लास 'फाइफर' (एक पारी में 5 विकेट) था. दूसरी पारी में उन्होंने चार गेंदों में तीन विकेट लिए, जिससे मेजबान टीम का मिडिल-ऑर्डर पूरी तरह से सकते में आ गया. मुकेश ने पहली पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए थे.

बंगाल के उनके साथी खिलाड़ी आकाशदीप ने वापसी करते हुए बेहतरीन साथ दिया और अच्छी गति से गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मुकेश चौधरी ने खतरनाक बल्लेबाज़ अब्दुल समद का अहम विकेट लिया।

शुभम खजूरिया (36), कामरान इकबाल (32) और अब्दुल समद (20) ही जम्मू कश्मीर के ऐसे बल्लेबाज थे जो दहाई का आंकड़ा छू पाए, जबकि बाकी बल्लेबाज 'रेस्ट ऑफ इंडिया' की तेज गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए.

यह शानदार जीत कप्तान ऋषभ पंत के लिए जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा साबित हुई, जो बुखार के कारण डगआउट से मैच देख रहे थे. वहीं, चौथी पारी में सरफराज खान ने कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभाई और पहली पारी में बढ़त गंवाने के बावजूद 'रेस्ट ऑफ इंडिया' को शानदार जीत दिलाई.

रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहली पारी में 237 रन बनाए थे जबकि जम्मू कश्मीर ने पहली में 278 रन बनाकर 41 रनों की मामूली बढ़त हासिल की थी.

स्मरण रविचंद्रन को मिला अवॉर्ड
दूसरी पारी में 153 गेंदों पर 135 रन (16 चौके और 5 छक्के) बनाने वाले स्मरण रविचंद्रन का प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने पहली पारी में भी सबसे ज्यादा 68 रन बनाए थे.

स्कोरकार्ड

रेस्ट ऑफ इंडिया 237 और 319

जम्मू-कश्मीर 278 और 111

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REST OF INDIA VS JAMMU AND KASHMI
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