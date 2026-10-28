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एमबाप्पे के एक बयान से भड़के चीनी लोग, फुटबॉलर समेत क्लब और लीग ने मांगी माफी, जानें क्या है पूरा मामला?

किलियन एमबाप्पे ( IANS )

Kylian Mbappe China Controversy: फ्रांस के स्टार फुटबॉर किलियन एमबाप्पे इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं. उनके एक शब्द 'माओ डिकटेटर है' से पुरे चीन में गुस्सा फूट पड़ा. जिसकी वजह से कई बड़ी चीनी कंपनियों ने रियल मैड्रिड के इस फॉरवर्ड खिलाड़ी के साथ अपनी व्यावसायिक साझेदारी खत्म करने का ऐलान कर दिया. बता दें कि माओ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत चेयरमैन और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक नेता थे.

एमबाप्पे के बयान के बाद ये भी खबर आई की चीन के सरकारी चैनल CCTV के न्यूज ऐप्स पर अब इस फ्रांसीसी स्ट्राइकर से जुड़ा कोई कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा. चीनी मीडिया ने मंगलवार को यह भी बताया कि अब वहां स्पेनिश लीग ला लीगा (La Liga) के मैच भी नहीं दिखाए जाएंगे.

किलियन एमबाप्पे (IASN) क्लब ने मांगी माफी

चीन में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए एमबाप्पे और उनके क्लब रियल मैड्रिड नें चीनी लोगों से माफी मांग ली है. बुधवार को क्लब ने एक बयाम में कहा, 'रियल मैड्रिड CF अपने खिलाड़ी किलियन एमबाप्पे की हालिया टिप्पणी से हुई परेशानी के लिए चीनी लोगों से माफी मांगता है.' क्लब ने आगे कहा, 'हमारा क्लब चीन, उसके इतिहास, संस्कृति और वहां के नागरिकों का बहुत सम्मान करता है. साथ ही, हम उन लाखों चीनी प्रशंसकों का भी सम्मान करते हैं जो रियल मैड्रिड के प्रति गहरा लगाव और प्रशंसा रखते हैं.' रियल मैड्रिड ने ये भी कहा कि वह खिलाड़ी द्वारा मांगी गई सार्वजनिक माफी का समर्थन करता है। खिलाड़ी ने अपने शब्दों के लिए खेद जताया है और चीनी लोगों के प्रति अपना सम्मान फिर से दोहराया है.