एमबाप्पे के एक बयान से भड़के चीनी लोग, फुटबॉलर समेत क्लब और लीग ने मांगी माफी, जानें क्या है पूरा मामला?
चीनी लोगों के गुस्से को देखते हुए खुद एमबाप्पे उनका क्लब रियल मैड्रिड और स्पेनिश लीग ने मांफी मांग ली.
Published : October 28, 2026 at 5:16 PM IST
Kylian Mbappe China Controversy: फ्रांस के स्टार फुटबॉर किलियन एमबाप्पे इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं. उनके एक शब्द 'माओ डिकटेटर है' से पुरे चीन में गुस्सा फूट पड़ा. जिसकी वजह से कई बड़ी चीनी कंपनियों ने रियल मैड्रिड के इस फॉरवर्ड खिलाड़ी के साथ अपनी व्यावसायिक साझेदारी खत्म करने का ऐलान कर दिया. बता दें कि माओ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत चेयरमैन और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक नेता थे.
एमबाप्पे के बयान के बाद ये भी खबर आई की चीन के सरकारी चैनल CCTV के न्यूज ऐप्स पर अब इस फ्रांसीसी स्ट्राइकर से जुड़ा कोई कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा. चीनी मीडिया ने मंगलवार को यह भी बताया कि अब वहां स्पेनिश लीग ला लीगा (La Liga) के मैच भी नहीं दिखाए जाएंगे.
क्लब ने मांगी माफी
चीन में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए एमबाप्पे और उनके क्लब रियल मैड्रिड नें चीनी लोगों से माफी मांग ली है. बुधवार को क्लब ने एक बयाम में कहा, 'रियल मैड्रिड CF अपने खिलाड़ी किलियन एमबाप्पे की हालिया टिप्पणी से हुई परेशानी के लिए चीनी लोगों से माफी मांगता है.' क्लब ने आगे कहा, 'हमारा क्लब चीन, उसके इतिहास, संस्कृति और वहां के नागरिकों का बहुत सम्मान करता है. साथ ही, हम उन लाखों चीनी प्रशंसकों का भी सम्मान करते हैं जो रियल मैड्रिड के प्रति गहरा लगाव और प्रशंसा रखते हैं.'
रियल मैड्रिड ने ये भी कहा कि वह खिलाड़ी द्वारा मांगी गई सार्वजनिक माफी का समर्थन करता है। खिलाड़ी ने अपने शब्दों के लिए खेद जताया है और चीनी लोगों के प्रति अपना सम्मान फिर से दोहराया है.
एमबाप्पे ने भी मांगी माफी
इससे पहले किलियन एमबाप्पे ने भी माफी मांगी थी, और ये स्वीकार किया था कि उनकी टिप्पणी गलत थी, जिससे चीनी लोगों को दुख पहुंचा है. उन्होंने अपने बयान में कहा, 'मेरी टिप्पणी गलत थी. अब मुझे समझ आ गया है कि इससे चीन के लोगों और दुनिया भर में रहने वाले चीनी समुदायों को ठेस पहुंची है. जिन लोगों को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची है, मैं उन सभी से माफी मांगता हूं. मेरा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था. चीनी लोगों और उनके इतिहास के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है, और मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं.'
Major Chinese brands drop Mbappé as backlash grows over Mao dictator joke. Kylian Mbappé on his favorite meme: "The one where they put my face on a Chinese dictator (Mao Zedong)? That really makes me laugh, I use it with my friends all the time." [thebridgeshow] https://t.co/gVKTlKdRvv— utdzaire🇨🇩 (@utdZaiire) October 27, 2026
ला लीगा' ने भी माफी मांगी
स्पेनिश फुटबॉल लीग 'ला लीगा' ने भी माफी मांगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि एम्बाप्पे की टिप्पणी उनकी निजी राय थी और वह संगठन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है. ला लीगा के अध्यक्ष जेवियर टेबास ने भी चीनी समर्थकों से माफी मांगी. उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्लबों और खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक जागरूकता और संचार प्रोटोकॉल विकसित करने की योजना की घोषणा की.
Kylian Mbappé referred to Chairman Mao Zedong as a dictator of China, and this morning all brands in China deleted his picture and terminated his contract 🤯 https://t.co/h8U1GTxXwp— yui (@myyangzi) October 27, 2026
कहां से शुरू हुआ विवाद?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये विवाद तब शुरू हुआ जब किलियन एमबाप्पे का फ्रांसीसी टॉक शो 'द ब्रिज' का एक वीडियो क्लिप सामने आया. जिसमें वो एक ऐसे मीम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें उनका चेहरा माओ जेडोंग के चेहरे पर लगाया गया था. जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह कोई चीनी तानाशाह है..., बता दें कि माओ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत चेयरमैन और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक नेता थे. इस टिप्पणी के बाद चीनी प्रशंसकों के बीच भारी नाराजगी देखी जा रही है.