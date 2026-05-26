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RCB vs GT: 'हम यहां ट्रॉफी डिफेंड करने नहीं आए...' क्वालिफायर-1 से पहले RCB कप्तान ने दिया बड़ा बयान

IPL 2026 Qualifier 1 RCB vs GT: आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने क्वालिफायर 1 से पहले अपनी टीम की सोच पर बड़ा बयान दिया है.

क्वालिफायर-1 से पहले RCB कप्तान ने दिया बड़ा बयान
क्वालिफायर-1 से पहले RCB कप्तान ने दिया बड़ा बयान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
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IPL 2026 Qualifier-1: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला क्वालीफायर मैच आज (26 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा. ये दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी. भारतीय समय के अनुसार आज का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

इस सीजन के लीग-स्टेज में दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा. RCB ने पहले अपने घरेलू मैदान पर पांच विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि गुजरात टाइटंस ने दूसरे मैच में अपने घरेलू मैदान पर चार विकेट से जीत हासिल की थी. वही हेड टू हेड में भी दोनों टीमों 4-4 जीत के साथ बराबरी पर खड़ी हैं. इसलिए फैंस को आज एक और रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

RCB के कप्तान का बड़ा बयान
इस बड़े मैच से पहले RCB के कप्तान रजत पाटीदार का मानना ​​है कि दबाव में अपने प्लान को सही से लागू करना और टीम की ताकतों पर टिके रहना ही निर्णायक साबित होगा. उन्होंने कहा, 'दोनों टीमों ने पूरे सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उस खास दिन, जो भी टीम अपने प्लान को बेहतर तरीके से लागू करेगी, बेहतर क्रिकेट खेलेगी और दबाव में शांत रहेगी, मुझे लगता है कि वही टीम मैच जीतेगी. यह एक बड़ा मंच है, हमें अपने नर्व्स पर काबू रखना होगा और हम जो भी कर रहे हैं, उस पर पूरा भरोसा रखना होगा.'

'हम यहां ट्रॉफी डिफेंड करने नहीं आए हैं'
पाटीदार ने RCB के गेंदबाजी ग्रुप को भी इस सीजन में टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया और उस आक्रामक सोच को दोहराया जिसने उनके पूरे अभियान को आकार दिया है. उन्होंने कहा, 'हमारी ताकत गेंदबाजी है और पावरप्ले में हम जिस तरह से गेंदबाजी करेंगे, वह बहुत अहम होगा. टीम में हर कोई जानता है कि हम यहां ट्रॉफी डिफेंड करने नहीं आए हैं, हम यहां अटैकिंग गेम खेलने की सोच के साथ आए हैं और हम शुरुआती विकेट लेने की कोशिश करेंगे. भुवी, हेजलवुड और रासिक यही करते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे.'

'मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा शांत स्वभाव'
अपनी कप्तानी के सफर पर सोचते हुए, पाटीदार ने अपने आस-पास के सपोर्ट सिस्टम और टीम में मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों को इसका श्रेय दिया. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे बहुत ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती. हमारे मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और सीनियर खिलाड़ियों के पास काफी अनुभव है, और एक लीडर के तौर पर इससे मुझे बहुत मदद मिल रही है.'

पाटीदार ने आगे कहा, 'मुझे विराट कोहली, देवदत्त, जितेश, हेजलवुड और टिम डेविड जैसे खिलाड़ियों से बहुत सारे आइडिया मिलते हैं. उनके आइडिया और अनुभव मेरे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, और मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करता हूं. मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा शांत स्वभाव और अपने मन की आवाज पर भरोसा करना है.'

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