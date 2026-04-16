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IPL 2026: RCB ने लखनऊ को 5 विकेट से दी मात, अंक तालिका के पहले नंबर किया कब्जा

IPL 2026: RCB ने लखनऊ को 5 विकेट से दी मात, अंक तालिका के पहले नंबर किया कब्जा ( IANS )

RCB vs LSG IPL 2026: बुधवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लखनऊ सुपर जायंट्स LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. 147 रनों के छोटे लक्ष्य को आरसीबी ने 15.1 ओवर में ही पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस मैच में 'इम्पैक्ट प्लेयर' विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए. इस जीत के साथ ही RCB पांच मैचों में 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच गई है. पहली पारी में कोहनी में चोट लगने के कारण ऋषभ पंत इस मैच में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए निकोलस पूरन ने मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की. कोहली अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए. वो 34 गेंदों पर 49 रन बनाकर वह लॉन्ग-ऑन पर कैच आउट हो गए. उनकी इस पारी में छह चौके और एक छक्का शामिल था. आखिर में, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड 14-14 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने RCB को 29 गेंदें शेष रहते ही जीत दिला दी. LSG की तरफ से आवेश खान ने दो अहम विकेट लिए. प्रिंस LSG के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 32 रन देकर 3 विकेट लिए.