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आज का IPL मैच, RCB बनाम KKR: कांटे की टक्कर होने की उम्मीद, मैदान में उतरेंगे विराट कोहली

RCB बनाम KKR ( IANS )

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा. आरसीबी इस जीत के साथ अंक तालिका में 'टॉप स्थान हासिल करना चाहेगी, वहीं केकेआर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए जीत का प्रयास करेगी. विराट कोहली आरसीबी के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 11 पारियों में 42.11 के औसत और 163.36 के स्ट्राइक रेट से 379 रन बनाए हैं. भुवनेश्वर कुमार फ्रेंचाइजी के स्टार खिलाड़ी रहे हैं और 11 मैचों में 21 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम कर चुके हैं. अंगकृष रघुवनशी केकेआर के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 29.88 के औसत और 135.85 के स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए हैं. कार्तिक त्यागी ने टूर्नामेंट में 10 मैचों में 9 की इकॉनमी से 13 विकेट लिए हैं.