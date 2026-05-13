आज का IPL मैच, RCB बनाम KKR: कांटे की टक्कर होने की उम्मीद, मैदान में उतरेंगे विराट कोहली
विराट कोहली आरसीबी के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. वहीं, भुवनेश्वर कुमार फ्रेंचाइजी के स्टार खिलाड़ी रहे हैं.
Published : May 13, 2026 at 3:23 PM IST
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा. आरसीबी इस जीत के साथ अंक तालिका में 'टॉप स्थान हासिल करना चाहेगी, वहीं केकेआर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए जीत का प्रयास करेगी.
विराट कोहली आरसीबी के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 11 पारियों में 42.11 के औसत और 163.36 के स्ट्राइक रेट से 379 रन बनाए हैं. भुवनेश्वर कुमार फ्रेंचाइजी के स्टार खिलाड़ी रहे हैं और 11 मैचों में 21 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम कर चुके हैं.
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अंगकृष रघुवनशी केकेआर के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 29.88 के औसत और 135.85 के स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए हैं. कार्तिक त्यागी ने टूर्नामेंट में 10 मैचों में 9 की इकॉनमी से 13 विकेट लिए हैं.
आमने-सामने
इन दोनों टीमों के बीच खेले गए 36 मुकाबलों में केकेआर ने 20 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी ने 15 बार जीत हासिल की है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. आरसीबी का उच्चतम स्कोर 221 है, जबकि केकेआर का उच्चतम स्कोर 222 है.
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पिच रिपोर्ट
आरसीबी और एमआई के बीच का मैच एक ही पिच पर खेला गया था. मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पंड्या ने कहा था कि यह एक चुनौतीपूर्ण पिच है. एमआई 166 रन बनाने में कामयाब रही और मैच आखिरी ओवर तक रोमांचक बना रहा. इस पिच पर 200 रन बनाना आसान नहीं होगा और तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिलने की उम्मीद है.
कौन कितना फॉर्म में हैं...
भुवनेश्वर कुमार शानदार फॉर्म में हैं और अजिंक्या रहाणे के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी प्रभावशाली है. उन्होंने 117 गेंदों में सिर्फ 104 रन देकर रहाणे को सात बार आउट किया है. विराट कोहली सुनील नारायण के खिलाफ रन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं. उन्होंने 129 गेंदों में सिर्फ 136 रन बनाए हैं और चार बार आउट हुए हैं. इसलिए, इस तुलना को देखते हुए केकेआर पावरप्ले में नारायण को गेंदबाजी के लिए भेज सकती है.
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