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RCB vs GT: कोहली-पडिकल का अर्धशतक, RCB ने गुजरात को 5 विकेट से दी मात

RCB vs GT IPL 2026: आरसीबी ने 206 रनों के लक्ष्य को 5 विकेट और 7 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया.

कोहली-पडिकल का अर्धशतक, RCB ने गुजरात को 5 विकेट से दी मात
कोहली-पडिकल का अर्धशतक, RCB ने गुजरात को 5 विकेट से दी मात (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 11:22 PM IST

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RCB vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 34वें मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने गुजरात टाइटंंस को 5 विकेट से मात दे दी. आरसीबी ने अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 206 रनों के विशाल लक्ष्य को 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.

कोहली-पडिकल की शानदार पारी
206 रनों के जवाब में आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और देवदत्त पडिकल ने शानदार बल्लेबाजी की. कोहली 44 गेंद में 81 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे. वहीं पडिकल ने 27 गेंद में 55 रनों की पारी खेली, उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के लगाए. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 59 गेंद पर 115 रनों की साझेदारी की. इसके अलावा क्रुणान पांड्यान आखिर में 12 गेंद पर 23 रन मारकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

गुजरात की तरफ से राशिद खान ने दो विकेट लिए जबकि सिराज, साथुर और होल्डर को एक-एक विकेट मिला.

साई सुदर्शन का शतक बेकार
इससे पहले टॉस हारकर गुजरात बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में साई सुदर्शन की सेंचुरी की बदौलत 205 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. सुदर्शन ने 58 गेंद में 100 रन बनाए. जिसमें 11 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे. इसके अलावा कप्तान गिल 32, बटलर 25, सुंदर 19 और होल्डर 23 रन बनाए.

आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा को एक-एक विकेट मिला.

विराट कोहली को उनकी शानदार पारी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

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