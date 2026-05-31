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IPL 2026 Final: क्या बारिश बिगाड़ेगी RCB vs GT फाइनल मुकाबले का मजा, जानें आज अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम ( IANS )

Ahmedabad Weather: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मैच में आज (31 मई) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी. दोनों ही टीमों ने पूरे सीजन शानदार खेल का प्रदर्शन करके यहां तक पहुंची है. लीग मैच RCB और GT ने 14 मैचों में 18-18 पॉइंट्स के साथ टॉप टू पर रहीं. लेकिन बेहतर नेट रन रेट की वजह आरसीबी गुजरात से ऊपर थी. इन दोनों टीमों के बीच इस सीजन कुल तीन मैच खेले गए, जिसमें आरसीबी 2-1 से आगे है. अब सीजन के फाइनल मैच में दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने हैं. लेकिन क्या आज बारिश फाइनल मैच का मजा किरकिरा कर देगी? यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. RCB vs GT: अहमदाबाद का पूर्वानुमान

RCB vs GT फाइनल मैच में बारिश की संभावना बहुत कम है. Accuweather के अनुसार, अहमदाबाद में मौसम का पूर्वानुमान काफी अच्छा है और ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही कि बारिश की वजह से मैच में कोई बड़ी रुकावट आएगी. रविवार शाम को बारिश होने की संभावना सिर्फ 2 प्रतिशत है, जबकि दिन का ज्यादातर समय धूप खिली रहने की उम्मीद है. इस वजह से आज का मौसम खिलाड़ियों के लिए गर्म और चुनौतीपूर्ण होगा. अहमदाबाद का अधिकतम तापमान लगभग 41°C और न्यूनतम तापमान लगभग 31°C तक रहने की संभावना है. मैच के दौरान बारिश का कोई खतरा नहीं है. इसलिए दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिल सकता है. RCB vs GT पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित होगी, खासकर नई गेंद से गेंदबाजी करते समय पिच से स्विंग और सीम मूवमेंट मिलने की उम्मीद है. उसके बाद बीच के ओवर में अगर पिच धीमी हो जाती है, तो फिर स्पिनरों का भी रोल अहम हो सकता है. दूसरा पारी के दौरान ओस पड़ने की भी संभावना है. इसलिए टॉस जीतने वाली टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं, क्योंकि शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलेगी और फिर ओस के कारण चेज करने में आसानी भी होगी.