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RCB vs DC: दिल्ली ने RCB को 6 विकेट से दी मात, राहुल-स्टब्स ने खेली अर्धशतकीय पारी

RCB vs DC IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 26 वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को उसी के घर में 6 विकेट से मात दे दी. 176 रनों के लक्ष्य को दिल्ली ने केएल राहुल के 57 और ट्रिस्टन स्टब्स के 60 रनों की बदौलत आसानी से 20वें ओवर में ही चेज कर लिया. आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी. आरसीबी ने उस ओवर में गेंद रोमारियो शेफर्ड को थमा दी. मिलर और स्टब्स ने पहली दो गेंद पर दो सिंगल लिए. फिर तीसरी और चौथी गेंद पर मिलर ने दो छक्के मारकर स्कोर को बराबर कर दिया और पांचवीं गेंद पर चौका मारकर टीम को जीत दिला दी.

राहुल-स्टब्स ने खेली अर्धशतकीय पारी

176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 18 के स्कोर पर ही अपने तीन विकेट खो दिए थे. लेकिन स्टब्स और राहुल ने चौथे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला. केएल राहुल 34 गेंद में 57 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद अक्षर पटेल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और पांचवें विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी की. अक्षर 19 गेंद में 26 रन बनाकर रियार्ट हर्ट होकर पवेलियन लौट गए. उसके बाद मिलर बल्लेबाजी करने आए और आखिर में स्टब्स के साथ 24 गेंद में 45 रनों की साझेदारी करके टीम को जीत दिला दी. मिलर 10 गेंद में 22 रन और स्टब्स 47 गेंद में 60 रन बनाकर नाबाद रहे.

आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पांड्या सबसे सफल और किफायती गेंदबाज रहे. भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि पांड्या ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.