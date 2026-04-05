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भुवनेश्वर कुमार IPL में इतिहास रचने से एक विकेट दूर, हासिल करेंगे ये बड़ी उपलब्धि

RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार IPL में 200 विकेट पूरे करने से बस एक विकेट दूर हैं.

भुवनेश्वर कुमार
भुवनेश्वर कुमार (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इतिहास रचने की कगार पर हैं. वो अब तक 191 IPL मैचों में 199 विकेट ले चुके हैं. अगर वो आज चेन्नी सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में एक विकेट लेने में सफल हो जाते हैं तो वो 200 विकेट पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. इसके अलावा, वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे. आईपीएल में केवल युजवेंद्र चहल ने ही 200 विकेट का आंकड़ा पार किया है, जिन्होंने 176 मैचों में 224 विकेट लिए हैं.

भुवनेश्वर का IPL करियर
भुवनेश्वर को 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साइन किया था, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट में बिना कोई मैच खेले ही दो सीजन बिता दिए. उसके बाद भुवनेश्वर को पुणे वॉरियर्स के साथ तीन और साधारण सीजन बिताने के बाद, 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने साइन किया और वह तेजी से आगे बढ़ते हुए टीम के पावरप्ले और डेथ बॉलिंग के मुख्य गेंदबाज बन गए.

लगातार दो बार रहे पर्पल कैप विनर
उन्होंने अपने पहले चार सीजनों में से हर एक में 18 से ज्यादा विकेट लिए, लगातार दो साल - 2016 और 2017 में - पर्पल कैप विनर रहे, और 2016 में सनराइजर्स की एकमात्र खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई. हालांकि बाद के सीजनों में उनका प्रदर्शन थोड़ा फीका पड़ा, फिर भी वह 2025 में RCB में लौटने से पहले तक हैदराबाद के सर्वकालिक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रहे.

पिछले सीजन शानदार प्रदर्शन
IPL 2025 में, उन्होंने 14 मैचों में 17 विकेट लिए. जहां एक ओर नई गेंद से उनकी गेंदबाजी हमेशा की तरह धारदार थी, वहीं दूसरी ओर डेथ ओवरों में भी उनकी गेंदबाजी उतनी ही असरदार रही. पिछले सीजन में भुवनेश्वर ने डेथ ओवरों में सात विकेट चटकाए थे. पंजाब किंग्स के खिलाफ फाइनल मैच में 17वें ओवर में उनके द्वारा लिए गए दो विकेट RCB की उस रोमांचक जीत में निर्णायक साबित हुए, जिसकी बदौलत टीम ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती.

IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

युजवेंद्र चहल - 176 मैच - 224 विकेट (2013-26)

भुवनेश्वर कुमार - 192 मैच - 199 विकेट (2011-26)

सुनील नरेन - 191 मैच - 193 विकेट (2012-26)

खास बात ये है कि इन तीनों गेंदबाजों में सबसे ज्यादा मेडन ओवर कराने का रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम है. उन्हेंने टूर्नामेंट में कुल 14 ओवर मेडन फेंके हैं जबकि चहल ने 4 और नरने ने 3 ओवर मेडन कराए हैं.

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