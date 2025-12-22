ETV Bharat / sports

RCB प्लेयर 'जैकब डफी' ने तोड़ा 40 साल पुराना रिकॉर्ड, अश्विन भी हुए मुरीद

Jacob Duffy IPL Price: जैकब डफी को IPL 2026 मिनी ऑक्शन में आरसीबी नें 2 करोड़ में साइन किया है.

जैकब डफी
जैकब डफी (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 5:05 PM IST

Jacob Duffy Record: न्यूजीलैंड ने तीसरे और अंतिम टेस्ट में वेस्टइंडीज को 323 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. इस जीत में जहां डिवोन कॉन्वे और कप्तान टॉम लैथम ने दो-दो शतक जड़कर अहम भूमिका निभाई वहीं टीम के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने मैच में कुल 9 विकेट लेकर इतिहास रच दिया.

जैकब डफी ने तोड़ा 40 साल पुराना रिकॉर्ड
उन्होंने सर रिचर्ड हैडली का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. अब डफी एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने ने 2025 में कुल 81 इंटरनेशनल विकेट लिए, जो 1985 में हैडली के पिछले 79 विकेट के रिकॉर्ड को पार कर गया. बता दें कि डफी ने 17.11 के शानदार औसत से 39 पारियों मे कुल 81 विकेट लिए, जबकि हैडली ने 18.51 के औसत से 29 पारियों में यह 79 विकेट लिए थे.

डफी ने तीन मैचों की सीरीज में 15 की औसत से कुल 23 विकेट लिए, जिसमें तीन फाइफर शामिल है. इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. बता दे की डफी को आईपीएल 2026 की मिली नीलामी में आरसीबी ने उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ में खरीदा था. जिसकी वजह से वो अगले साल आईपीएल में विराट कोहली के साथ खेलते हुए नजर आएंगे.

कॉन्वे और लैथम का रिकॉर्ड
डफी के अलावा न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर-डेवोन कॉन्वे और कप्तान टॉम लैथम ने भी इतिहास रचा और टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दोनों पारियों में दो-दो शतक बनाने वाली पहली ओपनिंग जोड़ी बन गई. कॉनवे ने 227 और 100 रन बनाए जबकि लैथम ने 137 और 101 रन बनाए थे.

न्यूजीलैंड ने 2-0 से शानदार जीत के साथ अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की मजबूत शुरुआत की. वो अब WTC पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी दिन न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 462 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए 138 रनों पर ऑल आउट कर दिया.

अश्विन ने की जैकब की तारीफ
भारत के पूर्व महान स्पिनर आर अश्विन जैकब की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा, 'जेकब डफी क्या शानदार क्रिकेटर बन रहे हैं, 2025 उनके लिए कामयाबी का साल रहा है. विंडीज के खिलाफ टेस्ट में 15.43 की औसत से 23 विकेट, 40.3 स्ट्राइक रेट और मैन ऑफ द सीरीज. वह अभी टी20 इंटरनेशनल में दूसरे नंबर के बॉलर भी हैं, टी20 में 2025 में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है, 18.9 की औसत से 57 विकेट, 7.89 इकॉनमी और 53.1% का शानदार डॉट बॉल रेट. 31 साल की उम्र में वह अपने बेस्ट फॉर्म में हैं. RCB ने उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदकर बहुत अच्छा सौदा किया है. शानदार डील.

