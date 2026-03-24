ETV Bharat / sports

'चिन्नास्वामी स्टेडियम की 11 सीटें अब कभी नहीं बिकेंगी, हमेशा रहेंगी खाली': जानें क्या है वजह

पिछले साल आईपीएल-18 की चैंपियन RCB टीम के जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी भगदड़ में 11 युवा क्रिकेट प्रशंसक की मौत हो गयी थी.

RCB Tribute Deceased Fans
एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 6:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: पिछले साल आईपीएल-18 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम के जश्न के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की कड़वी यादें अब तक धुंधली नहीं हुई हैं. उस त्रासदी में अपनी पसंदीदा टीम की पहली खिताबी जीत का जश्न देखने आए 11 युवा प्रशंसकों ने अपनी जान गंवा दी थी. आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) उन मृत प्रशंसकों को विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए आगे आए हैं.

स्टेडियम की 11 सीटें मृतक प्रशंसकों की याद में आरक्षित

मौजूदा चैंपियन के रूप में आरसीबी इसी मैदान से अपने अभियान की शुरुआत कर रही है. शनिवार 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शुरू होने वाले मैच से पहले, उन 11 मृतक प्रशंसकों के नाम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. इसके अलावा, स्टेडियम के प्रीमियम स्टैंड (premium stand) में 11 सीटों को उन प्रशंसकों के सम्मान में स्थायी रूप से आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है.

सम्मान के प्रतीक के रूप में इस क्षेत्र को अलग से चिह्नित किया जाएगा. साथ ही, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैचों सहित किसी भी मैच के दौरान इन सीटों को बेचा नहीं जाएगा.

चिन्नास्वामी में एक स्मारक

मृत प्रशंसकों की याद में स्टेडियम के प्रवेश द्वार के पास एक स्मारक पट्टिका (memorial plaque) का अनावरण करने की तैयारियां चल रही हैं. केएससीए (KSCA) के सूत्रों के अनुसार, यह पट्टिका लिवरपूल के एनफील्ड स्टेडियम में बने 'हिल्सबोरो मेमोरियल' की तर्ज पर तैयार की जा रही है, जो स्टेडियम में उन मृतकों की याद को हमेशा जीवित रखेगी. केएससीए के सूत्रों ने कहा, "उस अप्रत्याशित त्रासदी को याद करना भी मुश्किल है. यह फैसला उस दिन जान गंवाने वाले 11 लोगों के सम्मान में लिया गया है."

IPL 2026 के पूरे शेड्यूल का इंतजार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ने पहले 20 मैचों के शेड्यूल की घोषणा कर दी है, और बाकी का शेड्यूल पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जारी किया जाएगा. इसका कारण यह है कि पुलिस और सुरक्षा बल चुनावी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहेंगे.

RCB Tribute Deceased Fans
RCB की विक्ट्री परेड के दौरान लोगों की भीड़. (File) (PTI)

यश दयाल IPL 2026 से बाहर

आरसीबी (RCB) के क्रिकेट निदेशक, मो बोबट ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यश दयाल निजी कारणों से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उन्होंने कहा, "यह पुष्टि की जाती है कि यश टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, वह वर्तमान में एक निजी समस्या से गुजर रहे हैं. हम अब तक यश के प्रति बहुत सहयोगी रहे हैं, जो इस बात से भी झलकता है कि खिलाड़ियों को रिटेन (टीम में बनाए रखना) या रिलीज करने के मौके पर हमने उन्हें रिटेन किया. हम उन्हें अपनी टीम में रखना चाहते थे, वह अभी भी अनुबंध के तहत हैं और फिलहाल अनुबंध में बने रहेंगे."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

आरसीबी मृत प्रशंसकों को श्रद्धांजलि
चिन्नास्वामी में श्रद्धांजलि
CHINNASWAMY TRIBUTE TO FANS
CHINNASWAMY STADIUM STAMPEDE
RCB TRIBUTE DECEASED FANS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.