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RCB के सिर सजा IPL 2026 का ताज, MI और CSK के बाद ऐसा करने वाली बनी तीसरी टीम

RCB के सिर सजा IPL 2026 का ताज ( IANS )

विराट कोहली का कमाल इस बीच कोहली ने लीग में अपना सबसे तेज अर्धशतक 25 गेंदों में पूरा किया और 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी खास शैली में पारी को संभाला. वे 42 गेंदों में 75 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे, जो IPL प्लेऑफ में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है. इस मैच विनिंग नॉक की वजह से कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.

रविवार 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में RCB नें विराट कोहली के नाबाद 75 रनों की पारी की बदौलत 156 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

RCB Champions Again: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को पांच विकेट से हराकर अपना IPL खिताब बचा लिया.

RCB बनी तीसरी टीम

इस शानदार जीत के साथ रजत पाटीदार की RCB लगातार दो बार (2025-2026) आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है. इससे पहले एमएस धोनी ने CSK को 2010 और 2011 में लगातार दो बार चैंपियन बनाया था, उसके बाद रोहित शर्मा ने 2019 और 2020 में मुंबई को लगातार चैंपियन का खिताब दिलाया था.

विराट कोहली, क्रुणान पांडिया और भुवनेश्वर कुमार अपनी पत्नी के साथ (IANS)

RCB गेंदबाजों ने जीत की रखी नींव

फाइनल मैच की बात करें तो टॉस जीतकर RCB ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. जिसको आरसीबी के तीन तेज गेंदबाजों ने सही साबित भी कर दिखाया. रासिख, भुवनेश्वर और हेजलवुड ने मैच में कुल 7 विकेट निकाले. जहां से आरसीबी को जीत की खुशबू आने लगी थी. क्योंकि गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सकी. केवल वॉशिंगटन सुंदर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 37 गेंदों में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलने में सफल रहे, जिससे GT 150 के पार पहुंचने में सफल रही. आरसीबी की तरफ से रासिक सलाम डार ने 3, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट लिए.

RCB लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन (IANS)

IPL 2026 फाइनल का संक्षिप्त स्कोर

गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 155/8

(वॉशिंगटन सुंदर 50 नाबाद, निशांत सिंधु 20; रासिक सलाम डार 3-27, भुवनेश्वर कुमार 2-29)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 ओवर में 161/5

(विराट कोहली 75 नाबाद, वेंकटेश अय्यर 32; राशिद खान 2-25)