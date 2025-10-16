ETV Bharat / sports

विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर गंभीर हैं, आरसीबी कोच का बड़ा खुलासा

Virat Kohli 2027 World Cup: चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली वनडे टीम में वापसी करने को तैयार है.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 2:57 PM IST

हैदराबाद: भारतीय टीम शुभमन गिल की अगुवाई में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. जहां पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. इस मैच में टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके दो दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी करेंगे.

ये सीरीज दोनों ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है. क्योंकि कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि अगर ये दोनों बल्लेबाज रन बनाते हैं तो ही 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में रह सकते हैं. इस बीच विराट कोहली ने एक्स पर एक पोस्ट करके ये साफ कर दिया है कि वो कभी हार नहीं मानेंगे.

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं.' दूसरे पोस्ट में लिखा, 'असफलता आपको वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती.' उनकी इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे.

आरसीबी कोच का बड़ा खुलासा
शुभमन गिल के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत के 50 ओवरों के कप्तान बनने के बाद रोहित और विराट के वनडे टीम में उनके भविष्य को लेकर सवाल बने हुए हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर बात करते हुए आरसीबी के बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक ने खुलासा किया कि यह स्टार बल्लेबाज ब्रेक के दौरान चुपचाप और लगातार अपने खेल पर काम कर रहा था.

पूर्व भारतीय विकेटकीपर कार्तिक ने कहा, 'लंदन में, कोहली अपने जीवन के लंबे समय के बाद मिले इस बड़े ब्रेक के दौरान प्रशिक्षण ले रहे थे. और मुझे यह भी पता है कि वह आसानी से हफ्ते में दो से तीन सेशन क्रिकेट का अभ्यास कर रहे थे. इससे पता चलता है कि वह इस विश्व कप में खेलने के लिए गंभीर हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'और अगर वह टीम में हैं, तो मेरे हिसाब से कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि दबाव में प्रदर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है. उन्होंने ऐसा बार-बार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह फिर से ऐसा करेंगे.'

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा
भारत अपने दौरे की शुरुआत पर्थ, एडिलेड और सिडनी में तीन एकदिवसीय मैचों के साथ करेगा, जिसके बाद पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे. जिनमें ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी नहीं खेलेंगे. इस सीरीज के बाद कोहली और रोहित दिसंबर के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों में नजर आ सकते हैं.

