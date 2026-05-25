धर्मशाला में मंगलवार को गुजरात टाइटंस VS आरसीबी, खूबसूरत स्टेडियम में पहली बार पति विराट कोहली को चीयर करेंगी अनुष्का शर्मा
धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल 2026 का बड़ा प्लेऑफ मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 12:07 PM IST
धर्मशाला: धर्मशाला में होने वाले इस अहम मुकाबले को लेकर प्रशासन और एचपीसीए की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ रविवार को गग्गल एयरपोर्ट से सीधे धर्मशाला पहुंचे. विराट और अनुष्का 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले टाटा आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मैच में शामिल होने के लिए यहां आए हैं. एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकलीं और उन्हें देखते ही वहां मौजूद दर्शकों और फैंस में भारी उत्साह देखने को मिला. हर कोई बॉलीवुड की इस चुलबुली अभिनेत्री की एक झलक पाने को बेताब नजर आया.
पहले प्लेऑफ में भिड़ेंगी गुजरात टाइटंस और आरसीबी की टीम
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खूबसूरत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल के तीन मुकाबलों का सफल आयोजन हो चुका है. अब पहली बार धर्मशाला में आईपीएल का बड़ा प्लेऑफ मुकाबला खेला जाएगा, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. 26 मई को खेले जाने वाले पहले प्लेऑफ मुकाबले में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने-सामने होंगी. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में प्रवेश करेगी, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर जीतने वाली टीम के खिलाफ दूसरा मौका मिलेगा.
विराट कोहली-अनुष्का की एक झलक पाने उमड़े फैंस
शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम पहले ही धर्मशाला पहुंच चुकी है. वहीं रविवार को रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी की टीम भी धर्मशाला पहुंची. एयरपोर्ट पर टीम के पहुंचते ही प्रशंसकों का उत्साह देखने लायक था. खासकर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस एयरपोर्ट पहुंचे. आरसीबी टीम के साथ कप्तान रजत पाटीदार, कुणाल पांड्या, टीम डेविड, जितेश शर्मा और जोश हेजलवुड सहित कई खिलाड़ी धर्मशाला पहुंचे.
क्वालीफायर मैच को लेकर सभी तैयारियां पूरी
बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा एचपीसीए स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है. विराट कोहली यहां पहले कई मैचों में खेल चुके हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा पहली बार धर्मशाला आईं हैं. वह पहली बार इस खूबसूरत मैदान पर अपने पति, का उत्साह बढ़ाती हुई दिखेंगी. अनुष्का ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान धर्मशाला में विराट की 95 रनों की पारी की सोशल मीडिया पर बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठकर मैच देखना उनका यहां का पहला मौका होगा.
धर्मशाला में पहली बार क्वालीफायर मैच
धर्मशाला में पहली बार आईपीएल का इतना बड़ा नॉकआऊट (क्वालीफायर) मैच होने जा रहा है, जिसे लेकर सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि वीआईपी लोगों में भी भारी क्रेज है. अनुष्का शर्मा के अलावा इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों, नामचीन उद्योगपतियों और देश के दिग्गज राजनेताओं के धर्मशाला पहुंचने की उम्मीद है. इतने बड़े स्तर पर वीआईपी मूवमैंट को देखते हुए शहर के सभी फाइव स्टार होटलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा धर्मशाला शहर इस समय ग्लैमर और राजनीति के बड़े चेहरों का स्वागत करने के लिए तैयार है.
मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
वहीं, एसपी अशोक रतन ने बताया कि, "26 मई को धर्मशाला में आयोजित होने वाले आईपीएल मुकाबले को लेकर जिला कांगड़ा पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक और पार्किंग प्लान तैयार किया है. मैच वाले दिन सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और पार्किंग प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा लोगों को रूट डायवर्जन और पार्किंग संबंधी जानकारी डिजिटल स्क्रीन, साइनेज और मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी."
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला
बता दें कि, बुधवार 27 मई को प्लेऑफ में तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों के बीच न्यू चंडीगढ़ में एलमीनेटर राउंड होगा. इसके अलावा शुक्रवार, 29 मई को दूसरा क्वालीफायर भी न्यू चंडीगढ़ में ही खेला जाएगा. इस सीजन का सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.
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