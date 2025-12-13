ETV Bharat / sports

रविंद्र जडेजा की पत्नी का सनसनीखेज खुलासा, पति की तारीफ करते हुए दूसरे खिलाड़ियों पर लगाया गंभीर आरोप

Jadeja Wife on indian cricketers: रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर्स विदेशी दौरों के दौरान कई तरह के नशे करते हैं.

रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा
रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा (ANI PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 10:23 AM IST

हैदराबाद: गुजरात सरकार में शिक्षा मंत्री और रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में एक सनसनीखेज दावा किया है. उन्होंने अपने पति की तारीफ करते हुए कहा कि खिलाड़ी विदेशी दौरों के दौरान कई तरह के नशे करते हैं. लेकिन उनके पति रविंद्र जडेजा ने कभी भी ऐसी कोई आदत नहीं अपनाई है.

जडेजा की पत्नी का सनसनीखेज खुलासा
रिवाबा ने ये बातें एक पब्लिक रैली में कीं, उन्होंने क्रिकेटरों की आदतों के बारे में कहा कि जब वो विदेशी दौरे करते हैं तो वे लोगों की नजरों से दूर होते हैं और उस दौरान जो चाहें कर सकते हैं. लेकिन जडेजा के आसपास का माहौल ऐसा होने के बावजूद उन्हें कोई बुरी लत नहीं है.

रिवाबा ने अपने दावे में कहा, 'मेरे पति, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को क्रिकेट खेलने के लिए लंदन, दुबई जैसे कई शहरों और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाना पड़ता है. इसके बावजूद, आज तक उन्होंने किसी भी तरह के नशे या बुरी आदत को छुआ तक नहीं है, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं. बाकी टीम... सभी बुरी आदतों में शामिल हैं, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं है.'

बता दें कि रिवाबा ने स्पीच गुजराती भाषा में दी हैं. रिवाबा को इस तरह का आरोप लगाने के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है. लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है.

2016 में केएल राहुल पर मचा था बवाल
ये भी उल्लेखनीय है कि 2016 में, केएल राहुल वेस्टइंडीज दौरे के दौरान अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हाथ में बीयर की बोतल के साथ एक तस्वीर अपलोड करने के बाद विवादों में घिर गए थे. राहुल की वह तस्वीर तुरंत वायरल हो गई, और फिर BCCI ने खिलाड़ियों से ऑनलाइन कंटेंट अपलोड करते समय ज्यादा सावधान रहने का आग्रह किया था क्योंकि वे दुनिया भर के कई युवा बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं. इसके बाद राहुल को वह फोटो डिलीट करनी पड़ी थी.

जडेजा का क्रिकेट करियर
जडेजा, जिन्होंने 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20I से संन्यास ले लिया है, ODI और टेस्ट टीमों में राष्ट्रीय टीम के एक प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने अब तक 348 टेस्ट विकेट और 232 ODI विकेट लिए हैं। साथ ही, उन्होंने अब तक 4095 टेस्ट रन और 2862 ODI रन बनाए हैं.

