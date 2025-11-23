पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड को लिया आड़े हाथों, टीम की आलोचना करते हुए माइकल वॉन पर कसा तंज
Australia vs England: एशेज 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड की आलोचना की है.
Published : November 23, 2025 at 1:45 PM IST
हैदराबाद: एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार मिली. पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला गया. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ ये मैच सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गया. इसके बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड को आढ़े हाथों लिया है.
आर अश्विन ने इंग्लैंड को लिया आड़े हाथों
रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'मैं असल में सोच रहा हूं. 'रेकलेस' शब्द की बैंडविड्थ कहां रहेगी? अगर आप सब कुछ उस बैंडविड्थ में डालते रहेंगे, तो रेकलेस भी कितना रेकलेस हो सकता है? क्योंकि बहुत सी चीजें हैं. मैं खिलाड़ियों का नाम नहीं लेना चाहता. इंडियन टीम में भी कई अगली पीढ़ी के खिलाड़ी होंगे, मेरा मतलब है, फील्डर बाउंड्री पर पीछे हैं फिर भी वे मौका लेते हैं, वे ऊंचे शॉट मारते हैं'.
A topsy-turvy Ashes opener settles with a Travis Head masterclass powering Australia 1-0 ahead in Perth 🔥#WTC27 #AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUc pic.twitter.com/9fodtR58G7— ICC (@ICC) November 22, 2025
उन्होंने आगे कहा, 'एक बैटिंग ग्रुप के तौर पर आप कितने लापरवाह हो सकते हैं? क्योंकि पहले दिन आप 172 रन पर आउट हो गए थे. आपने 12, 15 या शायद 20 रन के अंदर पांच विकेट खो दिए थे. उसके बाद आपके बॉलिंग अटैक ने फिर से शुरुआत की और आपको 40 रन की लीड दिलाई और एक बैटिंग यूनिट के तौर पर आपका पहला काम अपने बॉलर्स को काफी आराम देना है. राहुल (द्रविड़) भाई हमेशा कहते हैं, अपने बॉलर्स को रात भर आराम दो और देखो कि तुम्हारे बॉलर्स कैसे रिस्पॉन्स देते हैं. वे आए और आखिरी विकेट भी चटका दिया. मुझे यकीन है कि इंग्लैंड के बॉलर्स आराम करना चाहते थे और कुछ ही समय में वे 200 रन बचाने के लिए मैदान पर वापस आ गए, जो बहुत कम है'.
अश्विन ने माइकल वॉन पर भी कसा तंज
अश्विन ने आखिर में कहा, 'तो मुझे पता है कि माइकल वॉन कमेंट्री में कह रहे थे कि यह टीम वापसी करना जानती है. मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे क्योंकि नहीं तो यह बहुत, बहुत, बहुत लंबा टूर बन जाएगा'.
इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया. इंग्लैंड पहली पारी में 172 रनों पर ढेर हो गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 132 रन बनाए और कंगारुओं पर 40 रनों की बढ़त हासिल कर ली. इंग्लैंड दूसरी पारी में 164 पर ऑलआउट हुई और जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 205 रनों का लक्ष्य दिया. इस टारगेट को कंगारुओं ने 8 विकेट बाकी रहते हुए हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने दोनों पारियों में 10 विकेट चटकाए, जबकि बल्ले से दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने 123 रनों की शतकीय पारी खेली.