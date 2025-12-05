ETV Bharat / sports

Virat Kohli के आक्रामक सेलिब्रेशन पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, भविष्य को लेकर बोड़ी अहम बात

Virat Kohli शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने लगातार 2 शतक जड़ दिए हैं. अब तीसरे मैच में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगीय

Virat Kohli
विराट कोहली (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 9:47 AM IST

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लगातार 2 शतक लगा चुके हैं. अभी सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच खेला जाना है, जो 6 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

इस मैच से पहले पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने विराट कोहली के साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक लगाने के बाद उनके आक्रामक सेलिब्रेशन और घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को लेकर बात की है. अश्विन ने कहा, 'विराट ने अपने भविष्य को लेकर हो रही सारी बातों को दिल पर ले लिया होगा और अब वह खुद को साबित करने में लगे हैं'.

विराट कोहली ने लगाए लगातार 2 शतक
विराट कोहली भारत की चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे, जो फरवरी-मार्च 2025 में खेली गई थी. इसके बाद वो नबंवर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेली और दो मैचों में लगातार दो बार 0 पर आउट हो गए. उन्होंने तीसरे मैच में सिडनी में 74 रनों की नाबाद पारी खेली. अब वो भारत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 135 और दूसरे वनडे में 105 रन बना चुके हैं.

अश्विन ने विराट कोहली पर बोली बड़ी बात
ऐसे में रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर विराट कोहली पर बात करते हुए कहा, 'विराट इस तरह सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? वह क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या झेला है? यह मत भूलिए कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया था. दोनों बातें बहुत मिलती-जुलती हैं. उन्हें टेस्ट क्रिकेट पसंद था और वह हमेशा खेलना चाहते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि यह सिर्फ उनकी जरूरतों के बारे में नहीं था. टेस्ट में उनके रनों की कमी हमें नहीं पता कि वह क्या करना चाहते थे. खेल छोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला है'.

अश्विन ने आगे कहा, 'अब वह विजय हजारे खेलने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए बातचीत हो रही है. कई मायनों में विराट ने सोचा होगा, क्या ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या वे मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं? वह बहुत कॉम्पिटिटिव इंसान हैं, जिसने उन्हें इतने सालों में इतना अच्छा परफॉर्म करने में मदद की है. उन्होंने इस बात को दिल पर ले लिया होगा कि मेरी स्किल और काबिलियत पर शक किया जा रहा है और अब मैं उन्हें दिखाऊंगा'.

इस साल 12 वनडे में विराट ने 12 पारियों में 58.60 की औसत और 92.72 के स्ट्राइक रेट से 586 रन बनाए हैं, जिसमें तीन सेंचुरी, तीन फिफ्टी और बेस्ट स्कोर 135 है. उन्होंने भारत के लिए अब तक 307 वनडे मैचों में 53 शतक और 75 अर्धशतकों के साथ 14492 रन बनाए हैं.

