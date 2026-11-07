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मोहम्मद शमी के रिटायरमेंट से चयनकर्ताओं पर भड़का टीम इंडिया का पूर्व हेड कोच

रवि शास्त्री और मोहम्मद शमी ( IANS )

Ravi Shastri on Mohammed Shami: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2023 में खेला था. उसके बाद से वो टेस्ट टीम में आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा, लेकिन उनकी नेशनल टीम में वापसी नहीं हो सकी. आखिरकार शमी ने टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीद छोड़ दी और इंटरनेशनल टेस्ट को छोड़ने का ऐलान कर दिया.

शमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने टेस्ट रिटायरमेंट के हवाले से एक वीडियो जारी करके सबका शुक्रिया अदा किया. शमी ने कहा कि सफेद जर्सी से विदा ले रहा हूं, लेकिन उससे जुड़ी यादों से कभी नहीं.