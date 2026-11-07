मोहम्मद शमी के रिटायरमेंट से चयनकर्ताओं पर भड़का टीम इंडिया का पूर्व हेड कोच
Mohammed Shami retirement: रवि शास्त्री का मानना है कि मोहम्मद शमी को अभी एक साल तक टेस्ट टीम में रहना चाहिए था.
Published : November 7, 2026 at 4:12 PM IST
Ravi Shastri on Mohammed Shami: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2023 में खेला था. उसके बाद से वो टेस्ट टीम में आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा, लेकिन उनकी नेशनल टीम में वापसी नहीं हो सकी. आखिरकार शमी ने टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीद छोड़ दी और इंटरनेशनल टेस्ट को छोड़ने का ऐलान कर दिया.
शमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने टेस्ट रिटायरमेंट के हवाले से एक वीडियो जारी करके सबका शुक्रिया अदा किया. शमी ने कहा कि सफेद जर्सी से विदा ले रहा हूं, लेकिन उससे जुड़ी यादों से कभी नहीं.
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
रवि शास्त्री ने क्या कहा?
शमी के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे रवि शास्त्री चयनकर्ताओं पर भड़क गए. उनका कहना है कि शमी को टेस्ट टीम का हिस्सा होना चाहिए थे. उसने घरेलू क्रिकेट खेलकर भी ये साबित कर दिया था कि वो फिट है और टीम के लिए तैयार है. इसलिए शमी एक और मौका पाने का हकदार था. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे से पहले सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए शास्त्री ने कहा, 'अगर आप मैच में 10 या 12 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते, तो जिम में फिट रहने का क्या फायदा? यहां आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार गेंदबाजी कर रहा है. इसलिए, मुझे थोड़ी निराशा है कि उन्हें (शमी) एक और मौका नहीं मिला.'
घरेलू क्रिकेट में शमी ने शानदार प्रदर्शन किया
शास्त्री ने आगे कहा कि घरेलू क्रिकेट में शमी का वर्कलोड इस बात का पक्का सबूत है कि वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की शारीरिक चुनौतियों को झेलने में सक्षम हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एक लंबे और मुश्किल अंतरराष्ट्रीय सीजन के दौरान, जब टीम के मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, तब एक अनुभवी तेज गेंदबाज का उपलब्ध होना बहुत महत्वपूर्ण होता है.
उन्होंने कहा, 'मैंने उसकी फिटनेस ठीक न होने के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स सुनी हैं, लेकिन वह बंगाल के लिए हर मैच खेल रहा था. वह 15-20 ओवर गेंदबाजी कर रहा था. अपनी फिटनेस साबित करने के लिए एक खिलाड़ी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर वह अच्छी फॉर्म में है और उसका IPL अच्छा रहता है, और अचानक आपका कोई सीनियर गेंदबाज चोटिल हो जाता है, तो आप अनुभव की तलाश करेंगे. ऐसे में आपके पास उसके जैसा खिलाड़ी मौजूद है. यह दुखद है कि जिस खिलाड़ी ने देश के लिए इतना शानदार प्रदर्शन किया हो, उसे जाना पड़े. मुझे पक्का यकीन था कि वह अभी 30 या 40 विकेट और ले सकता था. उसे पिछले 12 महीनों में खेलना चाहिए था और शायद उसे टेस्ट मैचों के लिए टीम में एक गेंदबाज के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए था.'
मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर
मोहम्मद शमी ने 13 साल तक टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान उन्होंने 64 मैच की 122 पारियों में 229 विकेट लिये. जिसमें 12 बार फोर विकेट हॉल और 6 बार फाइव विकेट हॉल शामलि है. शमी का टेस्ट में बेस्ट बॉलिंग फीगर 56 रन खर्च करके 6 विकेट है. जो उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में हासिल किया था.
यह भी उल्लेखनीय है कि मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट में भारत के छठे सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं. इस फॉर्मेट में उनसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में कपिल देव (434), जहीर खान , ईशांत शर्मा ( दोनों 311), जवागल श्रीनाथ (236) और जसप्रीत बुमराह (234) हैं.