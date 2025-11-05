ETV Bharat / sports

रतलाम के आशुतोष शर्मा की इंडिया A टीम में एंट्री, एशिया कप में दिखाएंगे बल्लेबाजी एक्शन

रतलाम के आशुतोष शर्मा का इंडिया A टीम में चयन ( Anil Sharma Facebook page )

14 नवंबर से शुरु राइजिंग स्टार एशिया कप प्रियांशु आर्य, वैभव सूर्यवंशी, जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा को इस टूर्नामेंट के लिए चुना गया है. जितेश शर्मा की कप्तानी में यह टीम दोहा में 14 नवंबर से होने वाले राइजिंग स्टार एशिया कप में शामिल होगी. जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमों से मुकाबला होगा. रतलाम के आशुतोष शर्मा का इंडिया ए टीम में चयन होने पर क्रिकेट प्रेमियों में हर्ष और उत्साह है.

रतलाम: आईपीएल के मंच पर रतलाम और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर आशुतोष शर्मा अब राइजिंग स्टार एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस टूर्नामेंट के लिए घोषित की गई इंडिया ए टीम में आशुतोष शर्मा का चयन हुआ है. इस टीम में आईपीएल के बड़े-बड़े युवा सितारों को जगह मिली है. जितेश शर्मा को कप्तानी सौंपी गई है.

भारतीय टीम में शामिल आशुतोष रतलाम के पहले क्रिकेटर

आईपीएल के अपने पहले सीजन में पंजाब किंग्स और दूसरे सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेलकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाने वाले आशुतोष शर्मा को पहली बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है. रतलाम और उज्जैन डिवीजन से भारतीय ए टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले आशुतोष शर्मा पहले क्रिकेटर होंगे.

चयन पर आशुतोष को मिल रही बधाईयां

क्रिकेटर आशुतोष शर्मा के बड़े भाई अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''आशुतोष के भारतीय ए टीम में चयन होने के बाद बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं. यह पूरे रतलाम और मध्य प्रदेश के गौरव का अवसर है.'' रतलाम के क्रिकेट कोच लोकपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि, ''आशुतोष शर्मा फिलहाल दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ ट्रेनिंग में हैं. 7 नवंबर से वह बैंगलोर में भारतीय ए टीम के कैम्प से जुड़ेंगे.''

रतलाम के रहने वाले हैं आशुतोष (Anil Sharma Facebook page)

धमाकेदार फिनिशिंग पारियों से मिली टीम में जगह

आशुतोष शर्मा ने आईपीएल 2024 और 25 में अपनी आईपीएल टीमों को मुश्किल हालात से निकाल कर मैच जिताए हैं. आशुतोष निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन फिनिशिंग पारियां खेलते हैं. जिसकी वजह से उन्हें राइजिंग स्टार एशिया कप में भारतीय ए टीम में जगह मिली है. आशुतोष शर्मा का भारतीय ए टीम में चयन होने पर रतलाम में रेलवे ग्राउंड और जेआरआई क्लब में आशुतोष के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों, कोच एवं रेलवे अधिकारियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, आशुतोष के घर पर भी बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं.

राइजिंग स्टार एशिया कप में खेलेंगे आशुतोष शर्मा (Anil Sharma Facebook page)

यह हैं भारतीय ए टीम के खिलाड़ी

जितेश शर्मा (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, नेहल वडेरा, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, सूर्यांश सेडगे, नमन धीर, युद्धवीर सिंह, गुर्जपनीत सिंह, अभिषेक पोरेल, विजय कुमार वैशाक, रमनदीप सिंह और यश ठाकुर.