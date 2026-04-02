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IPL के बीच स्टार बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

दक्षिण अफ्रीका के 2019 विश्व कप अभियान में उनकी भूमिका बेहद अहम रही थी और उसके बाद वह मध्यक्रम के नियमित खिलाड़ी बन गए थे. उनके ODI आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं. उन्होंने 71 मैचों में 50 से ज्यादा की औसत से 2657 रन बनाए हैं.

29 साल की उम्र में डेब्यू रासी वैन डेर डुसेन ने 29 साल की उम्र में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक T20I मैच में डेब्यू किया था. घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत ही उनका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ था. हालांकि, 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से उन्होंने 18 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन वैन डेर डुसेन ने ODI फॉर्मेट में ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है.

डुसेन की भावुक पोस्ट उन्होंने एक बयान में कहा, 'बड़े गर्व के साथ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा करता हूं. प्रोटियाज की जर्सी पहनना एक ऐसी उपलब्धि है, जिसके लिए ऐसे लचीलेपन और समर्पण की जरूरत होती है, जो आपकी परीक्षा भी लेता है और आपको सबसे शानदार तरीके से पुरस्कृत भी करता है. अपने देश के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. यह सफर वर्षों के बलिदान से भरा रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य हर पल के लायक था.'

Rassie van der Dussen retirement: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के बीच एक बड़ी खबर दक्षिण अफ्रीका से आई. जबकि वहां के स्टार बल्लेबाज रासी वैन डेर डुसेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया. डुसेन अपने देश के सबसे भरोसेमंद व्हाइट-बॉल खिलाड़ियों में से एक थे. वो इस फॉर्मेट में दक्षिण अफ़्रीकी खिलाड़ियों में एबी डीवीलियर्स के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं. 35 वर्षीय रासी वैन डेर डुसेन ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर यह घोषणा की और प्रोटियाज के साथ अपने सफर के लिए आभार व्यक्त किया.

वैन डेर डुसेन का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर (Rassie van der Dussen Career)

सभी फॉर्मेट को मिलाकर, उन्होंने अपने करियर का अंत 18 टेस्ट मैचों में 905 रनों (छह अर्धशतक), 71 वनडे मैचों में 2657 रनों (छह शतक, 17 अर्धशतक) और 57 T20I मैचों में 1406 रनों (10 अर्धशतक) के साथ किया. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद, वैन डेर डुसेन ने साफ किया कि वे घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और इस खेल के भविष्य में अपना योगदान देते रहेंगे.

रासी वैन डेर डुसेन का IPL करियर (Rassie van der Dussen IPL Team)

इस अफ्रीकी खिलाड़ी का आईपीएल करियर ज्यादा बड़ा नहीं रहा. उन्हें क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग में केवल तीन मैच ही खेलने को मिला. जब उन्होंने 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 3 मैच में 22 रन बनाए.

डुसेन ने आखिर में लिखा

वैन डेर डुसेन ने अपने रिटायरमेंट पोस्ट के आखिर में लिखा,'मेरे टीम के साथियों, कोचों, मेंटर्स और दोस्तों के लिए, इस कहानी का हिस्सा बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया. क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है, और कई मायनों में, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी का कर्जदार हूं.'

युवा खिलाड़ियों को सलाह

उन्होंने युवा खिलाड़ियों को सलाह देते हुए कहा, 'उनके लिए मेरी सलाह हमेशा से यही रही है, और आगे भी यही रहेगी कि बड़े सपने देखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो. मैंने कभी भी खुद को किसी दूसरे इंसान से ज्यादा खास या जन्मजात हुनरमंद नहीं समझा. यह सीधी-सी बात कि मैं अपने सबसे बड़े सपने को जी पाया, इस बात का सबूत है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे आपका सपना कुछ भी क्यों न हो.'

उन्होंने ये भी कहा, 'भले ही दक्षिण अफ्रीका की जर्सी में मेरा सफर अब खत्म हो गया है, लेकिन मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है. मैं अपनी प्यारी टीम 'Lions' के लिए खेलना जारी रखूंगा, और मैं इस खूबसूरत खेल को कुछ वापस देने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं. मैं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को सिखाने और उनका मार्गदर्शन करने का काम करता रहूंगा. मुझे दक्षिण अफ्रीका से प्यार है, और मुझे क्रिकेट से प्यार है। हर चीज के लिए आप सबका शुक्रिया.'