'मुझे बुलेटप्रूफ कार चाहिए...' क्या राशिद खान की जान को है खतरा ? पीटरसन सुनकर हुए हैरान

Rashid Khan bulletproof car: राशिद खान ने कहा कि वह अपने होमटाउन में बुलेटप्रूफ कार इस्तेमाल करते हैं.

राशिद खान
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 23, 2025 at 2:31 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 2:50 PM IST

हैदराबाद: अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने अपने देश में सफर करने के बारे में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपने होमटाउन में सफर के दौरान पर्सनल सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं. ये सुनकर पिटर्सन हैरान हो गए.

बता दें कि अफगानिस्तान में 2021 से तालिबान की सरकार है. पिटर्सन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राशिद खान अपने देश में यात्रा करते समय उठाए जाने वाले असाधारण सुरक्षा उपायों के बारे में बता रहे हैं.

राशिद बुलेटप्रूफ कार क्यों इस्तेमाल करते हैं?
इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह अपनी पर्सनल सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं. पिटर्सन ने जब राशिद से पूछा कि घर पर आप की जिंदगी कैसे गुजरती है. जिस पर राशिद ने जवाब दिया, मेरा वहां आजादी के साथ घूमने का कोई चांस नहीं, मैं नॉर्मल कार में भी नहीं जा सकता. मुझे बुलेटप्रूफ कार चाहिए. मैं सिर्फ अपनी बुलेटप्रूफ कार में ही यात्रा करता हूं.'

क्या उनकी जान को खतरा हैं?
उसके बाद पीटरसन ने हैरानी से पूछा कि ऐसी कड़ी सावधानियां क्यों जरूरी हैं? जिसपर राशिद ने समझाया कि कोई मुझे सीधे तौर पर गोली नहीं मार सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ऐसा करना पड़ता है. उन्होंने कहा, 'हां, मुझे करना पड़ता है, मुझे इसकी जरूरत है, यह मेरी सुरक्षा के लिए है, कोई मुझे गोली नहीं मारेगा, लेकिन हो सकता है, अगर मैं गलत जगह और गलत समय पर पहुंच जाऊं. गाड़ी लॉक रहती है और कभी-कभी लोग इसे खोलने की कोशिश भी करते हैं.' राशिद खान ने आगे कहा, 'मैंने इस गाड़ी को खास तौर पर बनवाया है. बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. यह अफगानिस्तान में एक नॉर्मल बात है.'

राशिद खान दुबई में रहते हैं
बात दें कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी दुबई में ही रहते है और उसी को अपना दूसरा घर भी समझते हैं. राशिद खान भी दुबई में ही रहते हैं लेकिन कभी कभी और घरेलू मैच खेलने वो अपने देश भी जाते हैं.

अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में जन्मे, राशिद खान आज दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 गेंदबाजों में से एक हैं. वो अफगानिस्तान का सबसे कम उम्र का कप्तान भी हैं. आज, राशिद खान वर्ल्ड में कई बड़ी लीग खेल रहे हैं, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग, इंग्लैंड में द हंड्रेड और कैरेबियन प्रीमियर लीग शामिल हैं.

Last Updated : December 23, 2025 at 2:50 PM IST

संपादक की पसंद

